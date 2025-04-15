苗栗最年長人瑞、立委陳超明母陳林白菜辭世　享嵩壽110歲

▲苗栗縣最年長人瑞、立委陳超明媽媽陳林白菜，今天凌晨以110歲高齡辭世。（圖／翻攝陳超明臉書，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣最年長人瑞、立委陳超明的媽媽陳林白菜，今（15）日凌晨以110歲高齡安祥辭世，地方各界聞訊紛紛致上崇敬的哀思。陳超明曾說，媽媽近百歲時還是他最佳助選員，地方傳為佳話；而她的長子、陳超明的大哥旅居美國夏威夷，清明節剛返鄉掃墓祭祖並探望老母，不料成為母子相見的最後一面。

苗栗縣政府指出，陳林白菜1916出生，是全縣百餘位人瑞中年齡最長，因四肢自然老化和退化長期坐輪椅，每年重陽節縣長都會登門拜望慰問，她都能清楚喊出身邊政治人物姓名。

據指出，陳林白菜是苗栗縣竹南鎮海口里人，幼年家境不錯曾讀過私塾，22歲與竹南鎮后厝龍鳳宮故主委陳錫坤結婚，育有5子1女，長子曾在夏威夷行醫，次長陳健三為AI機器人大廠所羅門創辦人、4子為立委陳明，6名子女在她夫妻培育下，分別在醫學、科技、政治等業界有傑出貢獻。

親友說，陳林白菜日前因血氧濃度急劇下降，送到頭份市為恭醫院ICU觀察，今天凌晨0時05分許在病榻安祥辭世，家屬百般不捨，目前暫厝頭份市立殯儀館，出殯時程有待家屬商議；她的長子清明節返鄉掃墓探親，母子度過溫馨的團聚時光，沒想到長子剛返美沒幾天，就迎來老母辭世消息。

苗栗縣長鍾東錦目前在大陸四川省參訪，漏夜發佈哀悼文，推崇她一生勤樸謙和、敦親睦族，為地方人瑞，亦為苗栗母儀楷模，其操守與氣度，為子孫所敬仰，其慈愛與德澤，為鄰里所傳頌；尤以教子有成，涵養忠孝家風。超明委員賢能盡職，政績卓著，足見太夫人教誨深遠、慈訓有加。

立委陳超明過去競選時曾表示，媽媽除了老年行動不便外，記憶力和精神狀況不錯，媽媽近百歲時，還幫他拜票，媽媽個性開朗喜歡聊天，是自己的最佳助選員；陳超明說，媽媽生活作息如常，沒有特別的養生方法，只有早起運動的習慣。