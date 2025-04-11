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獨居長者用火不慎引火災　南消籲防火記口訣火災危險永杜絕

▲台灣已邁入超高齡社會，周遭的長者愈來愈多，且會隨著年齡的增加而產生健忘甚至失智情形，消防局請家人或鄰居多加關心長者使用火源上安全，以防範火災。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台灣已邁入超高齡社會，周遭的長者愈來愈多，且會隨著年齡的增加而產生健忘甚至失智情形，消防局請家人或鄰居多加關心長者使用火源上安全，以防範火災。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市關廟區中山路，日前發生一起獨居長者，因使用火源不慎引燃床墊火災，消防局派遣5個消防分隊前往搶救，發現平房臥室內部有火光及濃煙情形，而獨居長者已由居住於附近兒子救出，但2位均有燒燙傷或吸入性嗆傷，消防員立即出水將火勢撲滅，並將2位傷者送醫治療，火勢未延燒鄰近房屋。

▲台灣已邁入超高齡社會，周遭的長者愈來愈多，且會隨著年齡的增加而產生健忘甚至失智情形，消防局請家人或鄰居多加關心長者使用火源上安全，以防範火災。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局火災調查，在本火災案前，該獨居長者就曾因爐火烹調，忘記關閉爐火而燒熔鋁鍋的情況，所幸該次並未引燃附近可燃物，請家人要多加關心獨居長者之生活起居及用火、用電安全，消防局提供下列對策來防範長者使用火源不慎火災：
1、安裝住宅用火災警報器，左鄰右舍有照顧。
2、堆積雜物要清理，老舊電器要更新。
3、爐火安全要注意，人離火熄要謹記。
4、菸蒂務必要捻熄，服藥睡前勿抽菸。
5、生活起居低樓層，輔具在旁速速離。
6、睡前熄滅蚊香、線香等微小火源並關閉瓦斯。
7、使用電熱器時，與周遭可燃物保持1公尺以上距離，且不可作為烘乾衣物。
8、隔間使用耐燃或不燃材料。

消防局指出，台灣已邁入超高齡社會，周遭的長者愈來愈多，且會隨著年齡的增加而產生健忘甚至失智情形，請家人或鄰居多加關心長者使用火源上安全，以防範火災。

▲台灣已邁入超高齡社會，周遭的長者愈來愈多，且會隨著年齡的增加而產生健忘甚至失智情形，消防局請家人或鄰居多加關心長者使用火源上安全，以防範火災。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長呼籲市民，請多加關心周遭長者，愛要及時，子女要多加陪伴父、母親，發現獨居長者有失智等不適合獨居情形，要指派適當人員共同居住照顧，或將長者移到適當機構照顧，以防範意外發生。

▲台灣已邁入超高齡社會，周遭的長者愈來愈多，且會隨著年齡的增加而產生健忘甚至失智情形，消防局請家人或鄰居多加關心長者使用火源上安全，以防範火災。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯提醒民眾，獨居長者，常為避難弱者，鄰居發現火災請儘速撥打119報案，並將火災地址及火災狀況講述清楚，以利消防局派遣適當人車儘速到場搶救；住宅場所或未設置火警自動警報設備場所，請裝設住宅用火災警報器，以及早獲知火災發生並發生警報聲響，提醒區內人員進行初期滅火或選擇避難逃生。

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