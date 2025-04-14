用路人注意！彰化彰南路夜間施工封閉4天　替代道路出爐

▲彰化市彰南路將進行夜間施工封閉4天，替代道路出爐。（圖／彰化工務段提供）

記者唐詠絮／彰化報導

用路人注意！公路局中區養護工程分局彰化工務段為提升彰化市台14線彰南路道路品質，今(14日)起至17日每日晚間9時至翌日清晨6時進行分段施工，總長度1200公尺，施工期間將實施交通管制，來往彰化、南投之間用路人務必注意改道資訊。

彰化工務段指出，14日將封閉彰南路0K+800~1K+200東向車道（順樁側），屆時彰南路路段於西向車道採調撥車道方式行駛，用路人亦可改行駛台1線中山路至台1丙線金馬聯絡道路口右轉，再於彰南路2段1巷路口右轉，直行後左轉駛回台14線彰南路。

▲彰化市彰南路將進行施工夜間封閉。（資料圖／記者唐詠絮翻攝）

15日至17日則封閉彰南路1K+200~0K+000西向車道（逆樁側），屆時彰南路於東向車道採調撥車道方式行駛，用路人亦可改行駛彰南路至彰南路2段1巷路口右轉，再於台1丙金馬聯絡道路口左轉，直行後左轉駛回台1線中山路。

工務段提醒用路人，施工期間請遵循現場交通指揮人員引導，建議提前規劃路線，避開施工路段，夜間行車請減速慢行，注意施工標誌，遇雨天將順延施工，最新資訊請關注公路局公告。

▲彰化市彰南路將進行施工夜間封閉。（資料圖／記者唐詠絮翻攝）