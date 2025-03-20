彰化女停車突開車門！女騎士慘遭擊落滑行10米　驚險影片曝

記者唐詠絮／彰化報導

一名女騎士18日騎機車行經彰化市大埔路時，一輛停放在路邊的轎車車門突然打開，婦人閃避不及，直接撞上車門，人車當場倒地滑行約10公尺遠，所幸僅膝蓋和手肘有挫傷，不過女駕駛因未注意後方來車而肇禍，遭警方依道路交通處罰條例第56-1條製單舉發，處2400元以上4800元以下罰鍰。

▲彰化大埔路女駕駛突開車門害後方機車女騎士噴飛。（圖／警方提供）

這起突發事件發生在18日上午，當時該名女騎士正騎機車沿著大埔路行駛。突然，一輛停放在路邊的轎車車門毫無預警地打開，她來不及反應，直接撞上車門。由於撞擊力過大，女騎士倒地滑行約10公尺，無法自行起身，肇事女駕駛見狀立即上前查看女騎士的狀況，當時一輛客運也緊急向左閃並急煞，避免發生二次事故。

▲彰化大埔路女駕駛突開車門害後方機車女騎士噴飛。（圖／警方提供）

消防局接報後迅速派員趕到現場，經過初步檢查，發現婦人僅左膝和左手肘有擦挫傷，並無生命危險。警方調查，女駕駛當時因未注意後方來車，貿然開啟車門所致。根據《道路交通處罰條例》第56-1條，警方對女駕駛開出了罰單，處以2400元以上4800元以下的罰款。

警方特別呼籲民眾，在開啟車門時應仔細查看車內的中間照後鏡及左側照後鏡，確認後方是否有來車或行人接近。接著，應轉身向後方直接查看，進一步確認周邊環境是否安全。確認無虞後，以「反手開門法」開啟車門，確認安全無虞後，迅速下車並關閉車門，避免車門長時間開啟影響交通或造成危險。