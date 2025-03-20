清明連假又逢大甲媽進香！國1埔鹽系統封閉4天　替代道路一次看

▲清明連假4天逢大甲媽祖遶境，彰化交通恐塞爆。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

大甲媽祖進香，4月5日、6日行經彰化縣內，又碰上清明節4天連假，彰化縣警局因應國道1號埔鹽系統交流道封閉，彰化縣警局已制定相關替代道路做為交通疏導，建議用路人在該時段從其他交流道上高速高路。

縣警局指出，連假4天國道1號埔鹽系統交流道封閉 ，4/3和4/4日每天上午5點至中午12點，南下入口匝道將封閉；4/5日和4/6日每天中午12點至晚上9點，北上入口匝道將封閉，台76線欲轉國道南下，可由台76線埔心交流道→埔心聯絡道→右轉員鹿路→國1員林交流道，或由台76線埔鹽交流道→彰水路、東環路→左轉員鹿路→國1員林交流道。

▲彰化清明連假4天國道埔鹽系統北向封閉警方規畫替代道路。（圖／警方提供）

自台76線快速道路欲轉國道北上，可由台76線員林交流道→中山路→中央路→新平路→國1彰化交流道，亦可由台76線埔鹽交流道→彰水路→國1彰化交流道，或左轉員大排道路→台61線福興交流道→台61線西濱交流道→國道3號。

警方表示，匯入國1彰化及員林交流道易在連假期間容易出現壅塞現象，建議南彰民眾改道行駛員鹿路、中山路、彰水路、斗苑路，選擇由北斗交流道上國1；北彰民眾改道行駛線東路，可由和美交流道上國3，或行駛彰水路、彰鹿路、員大排道路，改走台61線西濱快速公路；鹿港地區民眾可改走員大排道路，行駛台61線西濱快速公路。

▲彰化清明連假4天國道埔鹽系統南向封閉警方規畫替代道路。（圖／警方提供）



此外，鹿港老街、古蹟區（天后宮）周邊交通流量大，連假時道路因應人潮彈性管制車輛進入，民眾可利用鹿港鎮內停車場停放，或將車輛停於外圍停車場再騎乘MOOVO（共享電動自行車）遊玩鹿港鎮。外縣市遊客由國1下彰化交流道→往西行駛彰鹿路進入鹿港，或利用台76線、台17線及台61線→接縣144線道路進入鹿港鎮。

▲清明連假4天逢大甲媽祖遶境，彰化交通恐塞爆。（圖／ETtoday資料照）