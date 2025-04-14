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自爆腫瘤已轉移　林明佐：我不可能逃亡...法官仍裁定收押

▲▼林明佐。（圖／記者許權毅攝）

▲前刑事局高官林明佐1200萬交保二度遭撤銷，中院今裁定羈押2月 。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

中檢偵辦九州博弈集團案件，前刑事局高官林明佐逆轉收押。林明佐在庭上說，需要坐輪椅，不可能逃亡。辯護律師更透露，林明佐已經錯過黃金治療期，癌症已轉移，強行切除可能下身終生癱瘓。台中地院合議庭評議後，命林明佐15日起延長羈押2月。

林明佐說，交保期間到了3間醫學中心看診，目前因為神經瘤已經過大，不可能完全清除，只能再進行質子或是重粒子治療。目前站立需要人攙扶，必須要坐輪椅，生活也必須要在無障礙環境，沒有逃亡之虞。「我已經就2117萬財產不明認罪，另外2000萬是我贍養費的債務。」

林明佐辯護律師表示，林明佐罹患的是罕見腫瘤，治療因為羈押已經錯過黃金期，已經轉移，強行切除腫瘤可能會造成下半身癱瘓，神經內科療程需要密集、連續30次，後天就要開始進行。

林辯護律師指出，林明佐不是富豪，台灣有健保不可能如高分院所述逃亡海外就醫，高分院主觀看法相當可笑，依照人道立場，希望審判長讓林明佐有餘命可進行訴訟。

檢方認為，林明佐所犯是10年以上重罪，目前僅有診斷證明，沒有詳細醫療計劃，無法證明若是羈押在看守所，所方會無法配合，被告所說需要密集治療，卻也沒說是多密集，是否有迫切性，請鈞院審酌。

林明佐再補充，若有詳細醫療計劃，一定會陳報給法院，重粒子治療方法，目前只有台北榮總有。辯護律師則說，林明佐不是感冒，是罹患重病，況且才50多歲，難道剝奪被告醫療權利是檢方想要的嗎？

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