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社會 社會焦點 保障人權

博弈教父拒戴電子腳鐐　檢曝他叫「最美董座」買私人飛機想落跑

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲九州案陳政谷昨日維持交保，但得加裝電子腳鐐。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

九州博弈涉貪案昨日再開羈押庭，陳政谷在庭上抒發心情，持續強調自己無罪，痛批應該查檢方濫權，講到太激動離題被法官制止，還舉手禮道歉，表明不願意戴電子腳鐐。檢方無奈回應說，所述內容皆有憑有據，要辯方注意用詞，不只如此，也說陳政谷曾指示「最美董座」徐培菁購買私人飛機（空中巴士），確有逃亡之虞，且2億保證金對陳政谷的身價來說「失衡」，地院最後裁定除以2億元交保外，還要加裝電子腳鐐。

昨日羈押庭上，陳政谷辯護律師砲聲連連，稱檢方起訴內容，把剛谷公司438億都當成陳政谷的犯罪所得，但剛谷有連結星辰Online、老子有錢等遊戲代收代付之金額，籠統地都算進去，況且檢方有辦這家遊戲嗎？甚至把公家停車費都算進去，過度膨脹。

至於有無逃亡可能性？陳政谷律師說，從警詢、偵查乃至地院開庭期間，陳都沒有改變，堅持自己無罪，且勇敢為自己答辯，揭穿檢警調查內容，檢方罔顧正義，高分院稱陳有易容變裝可能，純屬想像。

▲陳政谷認為檢方濫權，應該好好調查。（圖／民眾提供）

陳政谷則說，應該是有犯罪重大才需要羈押才對，我犯罪在哪？檢方始終證據薄弱，應該查一下檢方濫權。我不願意戴電子腳鐐，我可以接受媒體放大檢視，我以人格來說，最多羈押也就再2個月，要押就押2個月，情緒越來越激動。話說到一半被法官制止，要求陳尊重法庭，就法官問題回答，陳則說「我抒發一下心情」舉手禮道歉。

檢方說，是延押庭，不是辯論庭，基於檢方立場，認定陳政谷罪嫌重大，辯方用錯誤內容污衊檢方，誤導大眾，一再指檢方無證據，深表遺憾，檢方講話有憑有據，請辯方注意言詞。

檢方認為，陳政谷曾在去年在高雄才被拘提到案，有逃亡之虞，犯罪所得高達438億，還命同案被告徐培菁購買私人飛機，且該案尚未交互詰問，2億具保金對陳來說不算高，足見被告財力雄厚，有逃亡海外之能力，陳政谷有高度勾串之虞，有羈押必要，若裁定交保，也須電子監控。

台中地院最終維持交保金，但對陳政谷加裝電子腳鐐、居家限制器。陳的律師認為，這對陳來說是一種污辱，畢竟沒有犯罪，只能研擬抗告。

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