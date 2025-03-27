直擊地下道搭車離開！陳政谷、林明佐挨批有特權　中院回應了

記者許權毅／台中報導

九州案陳政谷、林明佐維持以2億跟1200萬交保，但需要戴電子腳鐐，昨晚2人裝設了將近2小時，才前後離開。但陳政谷的阿法豪車直接開入地下室，等在候保室前面，林明佐的計程車進去地下道，情況罕見，是否有特權引人疑惑。台中地院稍早回應，是夜間人力考量，2名被告有提出需求，該處為公眾通行處，有需求都可以提出，會斟酌。

▲陳政谷、林明佐昨晚在候保室裝設電子腳鐐，約2小時才完成，陳的阿法豪車就停在門口等候。（圖／記者許權毅攝）



陳政谷昨日開庭前，搭乘黑色阿法豪車，大方走正門進入；林明佐搭乘計程車到場，偷偷從側門進入，刻意躲過媒體，仍被《ETtoday新聞雲》發現捕捉，林明佐律師跟法警在內部對話，稱「大門有一排媒體」，建議走別條通道，林明佐見記者上前，撇頭不望向鏡頭。

▲▼林明佐（上）昨日躲閃媒體進入地院，陳政谷大氣進從正門進入。（圖／記者許權毅攝）



昨晚羈押庭16點開始，媒體被要求不得隨意進入公開審理法庭。約18點50分左右，裁定2人交保金維持2億、1200萬，但均需要加裝電子腳鐐，陳政谷需要有居家讀取器監控，媒體在大門等候，準備拍攝2人離開地院之畫面，卻發現有阿法跟計程車先後進入地院地下道，隨即鐵門也拉下。

▲▼陳政谷轎車進入地下室，地院隨即將鐵門拉下，又直接在候保室門口等候。（圖／記者許權毅攝）



裝設時間近2小時才完成，陳政谷、林明佐律師等在候保室外頭，陳政谷的阿法豪車也停在一旁，陳政谷一出，馬上跳上車，沒被媒體拍攝到畫面，僅有在地院外被捕捉；半小時後，林明佐律師叫了一台計程車進入，林明佐坐在輪椅上被推出，左腳踝明顯可見有安裝電子腳鐐，一拐一拐地上計程車，看上去病況相當差。

▲林明佐戴電子腳鐐離開，可看出病況確實不佳。（圖／記者許權毅攝）



但是，一人有病情得從候保室門口搭車、一人無特殊原因也從候保室搭車，被評論是否有特權？

台中地院回應，2名被告於夜間辦理具保等相關手續時，均表達有就近搭車離開之需求，2人因為均沒有交保金需要再繳納，且考量2人為同一案被告，再考量院方夜間人力、安全維護情況，被告2人就近在本院地下室候保室出口處搭車離開。且，該處為公眾通行處，若有需求，均可提出，院方會斟酌是否允諾。