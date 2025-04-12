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酒空無極限！曾醉駕遊九份害多人傷　女吃燒酒雞上路拒測罰21萬

記者鄧木卿／台中報導

台中警方日前晚間巡邏發現35歲楊姓女子騎機車逆向，剛把她攔下就聞到濃濃酒味，經員警發現，楊女2年前就因酒駕被抓，入監服刑3個月，駕照也被吊銷，結果晚上和友人吃完燒酒雞後，執意騎車上路，楊女這次選擇拒測，警方依法開出3張罰單，罰款金額合計21萬7200元。

▲▼台中女子和友人吃頓燒酒雞被攔查，開罰21萬元。（圖／民眾提供，下同）

▲▼台中女子和友人吃頓燒酒雞被攔查，開罰21萬元。（圖／民眾提供，下同）

台中市警一分局公益派出所員警日前在西區美村路一段攔查逆向騎車的楊女，上前盤問時聞到濃烈酒味，楊女告知剛和朋友吃完燒酒雞，得知酒測可能會超標，選擇拒測。

警方一查，楊女的駕照早在2023年2月間就因酒駕被吊銷，當時在台北市中山區與友人飲酒，狂飲6至7瓶威士忌與多罐啤酒，酒精濃度高達0.84毫克/升，仍然駕車前往九份旅遊，途中撞擊3輛車，造成多人受傷，楊女被判公共危險罪，入監服刑3個月，並罰款3萬元，不料，2年後仍無悔意，依然無照酒駕，不僅挑戰法律，更漠視他人安全。

▲▼台中女子和友人吃頓燒酒雞被攔查，開罰21萬元。（圖／民眾提供，下同）

警方依道路交通管理處罰條例第21條第1項第4款（駕照吊銷仍駕車）開罰36000元、第45條第1項第3款（逆向行駛）開罰1200元、第35條第4項（拒絕酒測）開罰18萬元，合計21萬7200元，並吊扣牌照2年，車輛不得移轉，當場移置保管其車輛。

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