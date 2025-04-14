三寶媽吳佩俞　分享從全職媽媽到創業家的華麗轉身

▲「木瓜媽」品牌創辦人吳佩俞14日在勞動部雲嘉南分署永康就業中心，分享自已成功創業的過程。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「木瓜媽」品牌創辦人吳佩俞14日在勞動部雲嘉南分署永康就業中心，分享自已成功創業的過程，此次活動以身心障礙者及特定對象為主，藉由木瓜媽自身成功經驗，來協助弱勢求職者對自身職涯藍圖有更多元的規劃。

現場並提供手作「魚拓燒」，讓參加的民眾了解創業的過程及所需具備的條件，參加民眾反應熱烈，對於自己的職涯規劃有更深一層想法與體會。

39歲的吳佩俞人稱「木瓜媽」，原是彰化人，因工作而落腳台南，在科技廠認識了現在的丈夫並嫁至台南大內。婚後幸福美滿，連生3個寶貝，毅然成為全職媽媽。隨著孩子漸長入學，佩俞感到生活重心失衡，創業的種子在心中萌芽。在職場復歸與創業之間掙扎多時，最終在公公的鼓勵下，決定以自家農產木瓜為核心資源，開啟「木瓜媽」的創業旅程。

「木瓜媽」說，決定創業初期用自家新鮮木瓜製作招牌木瓜牛奶，堅持分享最純粹的鮮甜滋味，因而獲得眾多忠實顧客支持。懷孕期間，佩俞參加了雲嘉南分署開辦的烘焙培訓班，課程內容專業充實，老師採取手把手實作教學，使她受益良多。這樣的學習環境激發了她的創意靈感，成功將所學與家中農場資源結合，打造出不僅美味順口，更兼具健康與創意的「魚拓燒」。自2017年創業至今8年，「木瓜媽」從餐車到原物料批發（自家鮮凍木瓜）和獨家魚拓燒餅皮銷售，不斷擴大事業版圖，從草創時收支平衡，到如今自購三角窗店面，更成為南科最愛下午茶之一，在事業擴展過程中，透過永康就業中心的就業媒合平台，成功招募在地人才。

「木瓜媽」認為每人都有獨特優勢，保持開放心態，持續學習發掘所長，創業需要運氣，但先要努力才有機會獲得眷顧。她感謝勞動部雲嘉南分署提供的創業及就業資源，讓創業之路更加順暢。勞動部雲嘉南分署提供技能培訓，正是協助民眾掌握機會的重要橋樑。木瓜媽更說，無論創業或就業一定都會遇到不同的困難，只要目標是正確的，找到方法堅持下去一定會有好的結果。

參加的學員現年46歲的陳姓媽媽，也是因照顧家人離開職場多年，因小孩都長大了想再次投入職場，經「木瓜媽」的經驗分享，給了自己創業的靈感，在DIY「魚拓燒」過程中，了解隔行如隔山的困難，小小的「魚拓燒」要受歡迎及美味，真的看見創業者的用心，今日的參訪五感都兼顧到，真是收穫滿滿。

永康就業中心李奇玫主任表示，面對全球化的競爭，除了硬體的提升外，「人」是優勢競爭的最大資源，透過職業訓練加強自己的就業能力，等於為自己的就業多加了一雙翅膀，雲嘉南分署每年都會有多元性的職訓課程，歡迎民眾多加利用，另外，為了促進婦女在工作上實現自我價值、獲得穩定職涯發展，因家庭因素退出勞動市場180天以上之女性朋友，申請自主訓練獎勵，在完成訓練並就業後，最高可領取3萬元獎勵金，若透過公立就業服務機構推介並穩定就業滿90日後，可領取再就業獎勵最高3萬元相關資訊可洽永康就業中心06-20385620或上「台灣就業通」查詢。