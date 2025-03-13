呂秋遠看眾量級一事　列10點開勸4字：不要嚮往「無怨無悔」！

▲眾量級。（圖／翻攝自臉書／眾量級）

記者鄺郁庭／綜合報導

許多伴侶選擇一起創業，憧憬共築未來，然而律師呂秋遠在臉書提醒，創業與愛情一樣，開始時充滿激情，但隨著時間推移，關係可能產生變化，最終甚至可能變質。他直言：「無怨無悔，是不實際的，這四個字，底下都是滿滿的期待與愛，等著以後拿來兌現而已。」列出十點忠告，提醒創業伴侶如何保護自身權益，避免最後一場空。

呂秋遠指出，許多女性在創業初期與伴侶同甘共苦，沒有薪水、股份或頭銜，自認是「董娘」、「老闆娘」，但當對方變心，才驚覺自己什麼都沒有。他提醒：「沒有不求回報這種事，所有的事情，都是要付出代價的。」愛情容易消逝，而金錢與權益才是保障。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他強調，無論是股份、薪水還是頭銜，「該開口就要開口，不要說自己別無選擇。」如果真的選擇進入公司，就應該拿該拿的，否則只是「免費的傭人」。即使選擇當家務管理者，也應該要求「自由處分金」，作為未來復出的本錢。

他列出10點提醒：

1.沒有不求回報這種事，所有的事情，都是要付出代價的。當你「為了愛情」，願意替對方做牛做馬，你的回報，就是愛情，不會是錢。而愛情，是最容易消逝與消磨的一樣東西，因為愛情這件事，幾乎都掌握在別人手裡，別人愛或不愛你，絕大多數時候都由不得你。

2.所有的事情，都可以選擇。當你選擇之後，請不要說你別無選擇。該開口，就要開口，不論是股份、薪水，或是頭銜。你不是靠空氣、陽光與水，就可以活下來的。

3.一起工作，很好，你的身份可以是股東、是總經理、是會計，但是不可以是老闆娘，沒有股份的老闆娘，只是免費的傭人而已。其他的親屬，如果引進公司，又沒有實質貢獻或法定職權，那叫做任人唯親，公司不是養老院，不應該拿來作自己人情，還沾沾自喜的說，這叫做內舉不避親。

4.如果選擇跟伴侶一起工作，該有的股份要有、該拿的錢不要客氣，薪水照算、紅利照分，不要以為自己無私奉獻叫做愛，那叫做慢性自殺。

5.你如果選擇當家務管理者，請記得為自己準備「隨時可以復出」的條件。或者是，要求給予你適當的報酬，不是家用，是自由處分金，你得要把這些錢存下來，作為以後自己復出的本錢。

6.身為在職場上創業或工作的人，也請你有點自覺，你的伴侶不是讓你拿來當奴隸使用的，該給的請不要等人家來要，這些怨氣是會累積的，請不要當人家是白癡，況且天底下真的沒有白吃的午餐。

7.金錢好賺、人情難還，給錢是最簡單的事情，不要錢的最貴。創業的時候，把伴侶當無償的伙伴使用，以後要給人家什麼？

8.如果另一半把公司股份給他老媽、負責人登記他姐姐、會計交給他弟弟，那你就要有自覺，這家公司，完全跟你無關，你是個奴隸、奴隸、奴隸！因為你連薪水也沒有！

9.其實，關於錢這檔事，你真的要有被討厭的勇氣，請你坦然的告訴他，你很介意「沒錢只有愛」這件事。錢，一點也不俗氣，沒有錢要跟人家借錢的時候，才真的是滿身俗氣。

10.過度的體貼，叫做自虐，成語稱為姑息養奸，請不要寵壞他以後，再告訴我他真的好壞。他的壞，是你給他機會的。

呂秋遠進一步提醒，伴侶若將公司股份登記在家人名下，如母親、姊姊、弟弟，而自己則完全沒有股份，這意味著「這家公司完全與你無關，你是個奴隸！」他強調：「沒有錢要跟人家借錢的時候，才真的是滿身俗氣。」因此，在金錢問題上，應該有被討厭的勇氣，勇敢說出自己的需求。

最後，他警告：「過度的體貼，叫做自虐，成語稱為姑息養奸。」許多人在關係破裂後才驚覺自己過去的「無怨無悔」換來一身傷痕，因此，他奉勸所有創業伴侶，不要再被「無怨無悔」這四個字騙了，應該為自己多留一條後路。