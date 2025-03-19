一周工作3天「月入30萬」　英國女經營販賣機收入變高了

▲26歲女子經營自動販賣機，月入達7000英鎊（約新台幣30萬元）。（示意圖／達志影像／newscom）

記者詹雅婷／綜合報導

英國26歲女子原本從事金融業，年薪2.7萬英鎊（約新台幣116萬元），但隨後決定辭職創業，並把經營自動販賣機當作事業。歷經幾年努力，她已經能靠自動販賣機月入超過7000英鎊（約新台幣30萬元），算下來全年薪資遠超過以往，且一周只要工作3天。

曼徹斯特晚報報導，希利（Megan Healey）在與男友分手、遇到糟糕老闆之後，決定離開金融業，也因為浮現想要自己當老闆的想法，選擇投入經營自動販賣機。她花費9個月時間進行相關研究，包括如何維修、如何選定販賣機地點等。

到了2022年，希利透過eBay網站購入一台二手自動販賣機，價格700英鎊（約新台幣3萬元），可放入40杯飲料以及250份零食。接著她透過臉書刊登廣告，在一間商店外擺放販賣機，起初月入只有30英鎊（約新台幣1286元）。

只不過她並不氣餒，把手中的自動販賣機賣掉並購入新的自動販賣機，放置在小型療養機構，月收入增至300英鎊（約新台幣1萬2860元）。不只如此，她又購買一台專賣可口可樂的販賣機，光是這台機器在夏天就能替她賺到1500英鎊（約新台幣6.4萬元）。

希利透露，可口可樂是她的自動販賣機銷量最好的商品，利潤也最高，儘管熱門商品因地點而異，但通常飲料會比零食更好賣。如今的她總計管理27台自動販賣機，分布在曼徹斯特、利物浦、羅徹斯特各地，月入超過7000英鎊，且每周只需花2至3天來幫機器補貨。