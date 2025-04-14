陸使館突發通知：注意防範日本發生南海海槽大地震！

▲日本311大地震重創當地，日本政府對於可能發生的南海海槽大地震也不敢大意。（圖／路透）

記者陳冠宇／綜合報導

日本政府專家小組日前公布災害預測報告示警，如果發生「南海海槽大地震」，死亡人數恐超過29萬人。大陸駐日本大使館今（14）日上午突然發布一份「重要通知」，就此發出提醒，呼籲大陸旅日僑胞注意防範地震災害，並建議「穩妥安排赴日旅遊、留學，慎重選擇購置房產」。

大陸駐日本大使館表示，日本是地震多發國家。去年8月位於南海海槽西端的宮崎縣發生7.1級地震，日本政府發布了「巨大地震提醒」。

據日媒報導，3月31日，日本政府公布最新南海海槽大地震風險評估報告，將未來30年日本發生南海海槽大地震的機率從70％提升至80％，稱地震可能波及西起沖繩、東至福島的廣大區域，導致29.8萬人死亡，造成1.8兆美元經濟損失。

大陸駐日本大使館提醒大陸旅日僑胞，應注意防範地震災害，包括切實增強防範意識，及時了解掌握地震自救知識，適當儲備飲用水、食品、防災急救用品等應急物資。

其次，通過電視、網路、廣播等方式密切關注地震動態、氣象預警和防災資訊，利用手機APP等設置災害提醒，災害發生後第一時間避難。

再者，災後只有在避難所才能穩定獲得飲食、休息、通訊等基本保障。建議提前確認附近避難場所資訊，遵循當地政府發布的預防、避難指令，盡快轉移至避難所等安全地帶。

通知還提及，可向大陸領事系統進行「海外公民登記」，以便災害發生時及時聯繫、獲得救助。最後文章稱，「綜合考慮有關因素，建議穩妥安排赴日旅遊、留學，慎重選擇購置房產等」。