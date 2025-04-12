托嬰突收「聯絡簿1通知」　一票家長崩潰！釣出苦主：直接休5天

▲原PO才知5月1日公托放假。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／劉維榛報導

五一勞動節學校要上課，而一名媽媽天真直呼，以為孩子當天照樣能托嬰，計畫當天要跟老公去約會，殊不知公托通知暫停托嬰，讓原PO傻眼不已。文章曝光後，有家長更崩潰分享，孩子學校把補假放一起，「直接休了5/1-5/5真的傻眼！」

一名女網友在Threads表示，在公托聯絡本上看到一個通知，要提醒家長「5/1勞動節暫停托嬰」，這消息讓她頓時晴天霹靂，「什麼！公托竟然不是跟公務人員一樣5/1要上班？」

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原PO苦笑直呼，本想著5月1日把孩子送去公托後，要與老公重拾難得的兩人世界，「兩周前就在計畫要和先生去哪約會的我...像個傻子！」

底下網友熱議，「公辦民營的公托是勞工唷」、「托嬰的老師不是公職，薪資差很多的」、「私幼5/1也放假，於是我放假也是帶小孩」、「往年幼稚園都放假喔」、「不然你可以找臨托一日保母，依然可以約會」、「公托和非營利幼兒園5/1都休」、「我家公幼沒休，但是老師趁機安排母親節活動，媽媽要去學校陪孩子闖關」、「我是公幼，但園遊會補假是5/1...媽媽哭哭」。

有家長更崩潰分享，「我也是看到5/1停托，然後隔天中心消毒日，所以連四天」、「兒學校把補假通通放在一起，直接休了5/1-5/5真的傻眼...這對雙薪家庭來說真的很困擾」、「我們5/2還接著消毒日欸，直接連放4天」。