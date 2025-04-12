衛報：中國若犯台　全台1.3萬間超商當「戰時據點」發口糧

▲衛報指出，台海戰爭一旦爆發，超商可能作為戰時據點，供民眾領取口糧及醫療物資。（資料照／記者蕭筠攝）

記者詹雅婷／綜合報導

衛報12日報導，台灣政府正在研擬把超商作為戰時據點，一旦台海戰爭爆發，國人可步行前往全台1.3萬多間超商領取口糧與醫療用品，查看張貼在超商的政府通訊，或使用緊急wifi熱點傳送訊息。

報導指出，沒人知道中國一旦犯台之後會是什麼樣子，外部援助幾乎肯定會因封鎖中斷，國內鐵路服務可能取消，空域將對非軍事飛機關閉，網路與電話通訊恐怕將被切斷。台灣政府已針對中國若犯台做出部分規劃，預計軍警人員會被派往前線，平民救援人員會負責維持秩序。

4名知情人士透露，一旦真的爆發戰爭，台灣人民可步行前往全台1.3萬多間超商，領取透過超商物流配送的口糧與醫療用品，閱讀政府透過傳真、張貼在超商櫥窗的政府通訊，或利用店家緊急wifi熱點傳送訊息。

在新冠疫情期間，包括7-Eleven在內的連鎖超商業者就已經與政府合作提供口罩。如今台灣政府全社會防衛韌性委員會正考慮將其改造成戰時社區據點。

委員會迄今召開3次會議，其中一次是去年12月進行的跨部門桌上演練，上周在台南進行實地演練，有民間救援人員參加。桌上演練發現部分明顯弱點，包括負責分發食物的部門沒有考慮到若警方無法協助配送該怎麼辦，另外一個部門沒有想到若面臨沒辦法透過網路發布公告、或無法傳送訊息給各地里長與社區領袖時該如何應對。

文中提到，台灣能源與通訊系統也是嚴重弱點，台灣約97%能源供應仰賴進口，能源安全極易受到封鎖影響，在戰略儲備上，煤炭和石油約可維持90天，液化天然氣則是大約40天。

此外，台灣電網過於集中，大型發電廠之間的輸電線很長，容易遭受攻擊。科技民主與社會研究中心（DSET）的Tsai-ying Lu指出，需要把太陽能、風能納入電網，並讓私營部門做好危機期間可能發生停電的準備。

在台灣與億萬富翁馬斯克旗下公司談判失敗後，台灣無法使用星鏈（Starlink）衛星網路，正推動聯合商業低軌衛星的覆蓋範圍以及國內系統。但在切斷台灣網路與電話通訊之前，北京可能會傳播假訊息，製造混亂。