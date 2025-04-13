王世堅：間諜當然安插在敵對陣營　友黨、好友內應當然不用安插

▲民進黨人民是頭家政策宣講會台北場，立委王世堅發表談話。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

針對民進黨近來爆出多起共諜案，民進黨立委王世堅13日出席「人民是頭家」宣講活動時表示，如果要安插間諜，一定是安插在敵對陣營，至於友黨、好友內應就不用安插，因此現在抓到中共派來的匪諜，反倒代表民進黨堅定反共、護台灣。

王世堅表示，這幾天的新聞都在說，民進黨裡面很多匪諜，但他要大家冷靜的想一想，如果要安插間諜，一定是安插在敵對陣營，不必安插在友軍裡，如果一個黨是敵人，一定安插在那裡，友黨、好朋友跟內應就不用安插。

因此，王世堅強調，現在抓到這麼多中共派來的匪諜，反倒代表民進黨堅定反共、護台灣，是台灣正面的事。

對於美國對全世界都祭出高關稅一事，王世堅表示，很多國家跟美國翻臉，聲稱要報復，但是美國是台灣重要的友邦，對台灣給予支持、幫助、保護。他認為，好朋友之間如果有摩擦，要正確說道理，不是翻臉，因此他肯定總統賴清德發布的五項策略，釋出善意，而且強調沒有要報復，「這就非常正確，事實也證明台灣的談判順序在名單前列」。

王世堅表示，美國有自己的作法，但美國的諺語說「Freedom is not free」，這句話意思是「自由不是免費的」，追求自由不管是哪裡人，都一樣要付出代價，要努力、團結、站在一起，這也是為何賴清德說中共是境外敵對勢力，當中共說台灣是他們一部分時，很多重要國家都不認同，還替台灣爭取跟說話。

王世堅批評，這個時候，台灣內部還有「三八假賢慧」的一群人，說台灣是中國一部分，友邦又何必努力替台灣爭取？

▲民進黨人民是頭家政策宣講會台北場，立委王世堅發表談話。（圖／記者李毓康攝）