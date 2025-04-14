醫師點名「脂肪肝」5大元凶　關鍵4招救援防肝癌

▲根據統計，台灣約30%民眾有脂肪肝，因此又被稱作「新國病」。（示意圖／資料照／亞大醫院）

記者柯沛辰／綜合報導

脂肪肝只是因爲吃太油嗎？其實還與飲食、代謝、生活習慣等5大原因息息相關。減重專科醫師陳威龍提醒，脂肪肝是「無聲無息」的代謝性疾病，不僅影響肝臟健康，還會增加心血管疾病的風險，甚至造成免疫功能失調，不可不慎。

陳威龍在臉書粉專撰文指出，脂肪肝是指肝臟細胞內累積過多脂肪，長期下來可能造成肝臟發炎、纖維化、肝硬化、甚至肝癌，還容易導致糖尿病、高血壓、高血脂，「如果已有脂肪肝，應積極改善飲食與生活習慣，必要時可搭配藥物治療，以防止惡化成肝硬化或肝癌。」

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脂肪肝形成的5大常見原因如下：

一、飲食不當：

過量精緻碳水化合物，包括白飯、麵包、含糖飲料等，會使過多糖分轉化成脂肪，儲存在肝臟；過量脂肪攝取，特別是反式脂肪、飽和脂肪，會促進肝臟脂肪堆積；過量酒精，則影響肝臟代謝，導致酒精性脂肪肝。

二、胰島素阻抗與高血脂：

胰島素阻抗會使肝臟過度合成脂肪，形成脂肪肝，這與糖尿病、肥胖息息相關。另外，血液中三酸甘油酯過高，也會增加肝臟脂肪堆積。

三、肥胖與內臟脂肪過多

內臟脂肪比皮下脂肪更容易釋放游離脂肪酸，導致肝臟累積脂肪。此外，BMI過高或腰圍過大（男性>90cm，女性>80cm）也是脂肪肝的危險因子。

四、運動不足

缺乏運動會減少身體消耗脂肪的能力，導致脂肪堆積在肝臟。

五、某些藥物與疾病

類固醇、荷爾蒙藥物、抗病毒藥物可能影響肝臟脂肪代謝。另外，包括甲狀腺低下、多囊性卵巢症候群等內分泌失調問題，也會增加脂肪肝風險。

如何預防和改善脂肪肝？

一、飲食調整

減少精緻碳水化合物，增加橄欖油、酪梨、堅果等好油脂與高纖飲食，避免含糖飲料、酒精、加工食品。

二、運動

每週至少150分鐘有氧運動，像是跑步、快走，同時加強阻力訓練，提升肌肉代謝脂肪的能力。

三、控制體重與腰圍

減少內臟脂肪，每減少5~10%體重，脂肪肝就可能明顯改善。

四、穩定血糖與血脂

避免血糖忽高忽低，減少胰島素阻抗。此外，控制三酸甘油酯，也能降低肝臟脂肪堆積。