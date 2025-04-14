桃園加速公辦都更　中壢財神大樓擬5月中召開說明會

▲位於中壢火車站前的財神大樓，外觀老舊。（圖／住都中心提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府推動「防災都更」、「公辦都更」，首件「正光花園新城」海砂屋社區在短短二週內，已逾76%住戶同意參與公辦都更。住都中心13日表示，接下來將推動中壢車站前的「財神大樓」公辦都更，期改善中壢站前商圈市容，帶動繁榮。

住都中心表示，財神大樓屬老舊複合型住商大樓，有公安及消防安全隱憂，自主成立的更新會也是未能有效推動都更。邱英哲說，住都中心將於5月中旬辦理地方說明會，詳細說明「防災都更」、「公辦都更」的效益，希望能先取得50%的公辦都更意願書，讓財神大樓邁出都更重建的第一步。

▲財神大樓係老舊複合住商大樓。（圖／住都中心提供）

為擴大民間參與都市更新量能，協助民眾了解都更流程、凝聚社區共識，住都中心規劃今年5月將培訓第一梯次24名「都更推動師」；甫於4月7日開放報名，兩日內即全數額滿，報名者包括建築師、估價師、不動產經紀人、代書等專業人士，顯示桃園都更議題已受到業界高度關注與熱烈回響。目前已規劃第二梯次七月份課程，將於4月中下旬開放報名，以培育更多都更專業人員來共同打造桃園都更新風貌。

▲財神大樓現今內部。（圖／住都中心提供）

另外，正光花園新城社區於85年間被判定為海砂屋，結構長期劣化，居住安全堪憂，住戶雖自主成立更新會，但遲遲沒有進展。住都中心與住宅處、建管處於3月29日召開說明會，詳細說明改建方式、權利變換、新建物規劃及住戶權益保障等，受到住戶熱烈迴響，住都中心將直接在社區內設立駐點工作站，協助居民了解更多公辦都更的資訊，首案短短13天就取得了76%同意書，將提請市府同意由住都中心擔任實施者，辦理招商作業，徵求出資者。

