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醫學突破！帕金森氏症可靠「血液檢驗」查出　有症狀前就能發現

▲▼失智,帕金森氏症,癡呆。（圖／VCG）

▲科學家開發了新的血液檢測方式，可及早發現患者的帕金森氏症。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

《自然老化》（Nature Aging）期刊一項研究指出，科學家已開發出一種簡單的血液檢測方法，能在帕金森氏症出現症狀前就及早發現，有望大幅改變帕金森氏症的早期診斷與治療時機。令人意外的是，這種檢測方法不僅比目前臨床最佳測試來得更出色，而且成本只需要80英鎊（約新台幣3388元），極具「成本效益」。

據《衛報》報導，帕金森氏症是一種神經退化性疾病，患者因腦中神經細胞逐漸消失，導致多巴胺分泌減少，引發顫抖、行動遲緩等症狀；英國目前約有15.3萬人患有帕金森氏症。研究指出，這項血液檢測方法透過分析轉移RNA片段（tRFs）的「小段遺傳物質」，聚焦患者體內累積的重複RNA序列，並檢視線粒體RNA的衰退情況，對患者的病情做出診斷。

▲▼失智,帕金森氏症,癡呆。（圖／VCG）

▲英國目前有15.3萬人罹患帕金森氏症，而新的檢測方式準確率達0.86。（示意圖／VCG）

研究人員表示，透過測量這些生物指標之間的比率，這項測試「提供了一種高度精確、非侵入性、快速且經濟實惠的診斷工具，為早期干預及治療帕金森氏症提供了希望，而這些干預及治療可能會改變疾病的過程」。據《泰晤士報》報導，這種檢測方法的準確率達0.86，比目前用於早期症狀患者的最佳臨床測試的0.73高出了13%左右。

這項由博士生馬德列（Nimrod Madrer）所領導的研究，在希伯來大學Edmond and Lily Safra腦科學中心及生命科學研究所進行，並與以色列Shaare Zedek醫療中心、英國薩里大學及倫敦帝國學院合作完成。研究團隊認為，相關方法將可作為篩選工具，用於發現帕金森氏症的分子變化。

耶路撒冷希伯來大學教授索雷克（Hermona Soreq）也表示，這項檢測與測試新冠病毒PCR使用的是相同技術，具備快速、非侵入性與高度精確的優勢，「讓人們對帕金森氏症的了解有了重大發展」。英國帕金森氏症研究主任德克斯特（David Dexter）則指出，該測試在尋找疾病血液生物標記方面具有潛力，但仍需更多研究驗證其準確性及區分其他類似疾病的能力，才能成為臨床廣泛使用的診斷工具。

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