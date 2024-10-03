桃園75歲木工師罹患帕金森氏症　市府助再就業竟病情好轉

▲黃興雨先生經市府推介至小農協會負責接待顧客並解說商品。（圖／勞動局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

快樂的工作，有助緩解病症嗎？ 75歲的黃興雨先生，從事木工和室內設計工作數十年，具有木工專業技能及空間布置美學經驗。多年前因罹患帕金森氏症離開職場後，近期為了增加生活收入，經桃園市政府勞動局中壢就業中心運用「職場學習及再適應計畫」，推介至桃園市小農手匠發展協會負責接待顧客並解說商品，其病症竟好轉！

▲協會重新整理一區戶外空間，讓黃興雨先生發揮其木工專長。（圖／勞動局提供）

桃園市小農手匠發展協會位於中壢區興東路上，週邊是大片種植蔬菜的農田，戶外空間寛敞。住在楊梅區的黃興雨先生，到協會工作需從楊梅搭火車到中壢車站，在搭170公車抵協會。協會指出，黃老師剛來的時候，帕金森症比較明顯，年餘來，因要到協會上工，接待客人，社交刺激，病情反而好轉。

黃老師說：因為要跟不同的人對話，腦筋要一直動，加上協會提供友善就業環境，特別重新整理一區戶外空間，讓他空閒時間利用該空間，運用其木工專業，協助修繕協會募集而來的二手木工家具，甚至運用舊材料重新組裝成商品擺設櫥櫃、實木桌椅。

▲黃興雨先生運用舊材料重新組裝成商品擺設櫥櫃。（圖／勞動局提供）

目前，黃興雨已穩定就業滿一年，而他的帕金森氏症也因工作刺激，所以比就業前明顯改善許多。現在他不僅是協會空間布置的顧問，也是戶外茶席的營運長，負責來賓茶席接待及各項服務諮詢。今年七月，他還發揮巧思，在南瓜盛產時，在戶外空間開立南瓜攤銷售，一個夏天賣出百餘顆南瓜，為其增加一筆業外收入。協會理事長余孟芬感謝「職場學習及再適應計畫」，推介黃興雨老師來協會服務，除為黃老師的健康加值，更因其專長讓協會煥然一新。

市府勞動局3日表示，桃園市辦理「職場學習及再適應計畫」有效鼓勵雇主聘僱中高齡及高齡者、身心障礙者等特定對象，幫助其在職場上有緩衝時間逐步適應，計畫最長補助雇主3個月的職場學習及再適應津貼及行管輔導費，減輕企業的用人負擔，想進一步了解各項就業促進措施，歡迎洽詢桃園就業中心(電話：03-3333005)、中壢就業中心(電話：03-4681106)或本市就業職訓服務處(電話：03-3322101分機8015)。