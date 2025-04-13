正妹當街被載上車性侵！　崩潰打給朋友求救

▲受害女子被惡男載往偏僻山路。（圖，非本案當事人／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者曾羿翔／綜合報導

新北市一名32歲林姓男子於2023年11月15日凌晨，在三峽區某超商前搭訕一名女子，謊稱自己是她朋友介紹的客人，誘騙她上車後，將她載往偏僻山區，並在車內強行脫衣性侵。被害女子事後在友人協助下脫困報警，新北地院依強制性交罪判處林男3年6個月有期徒刑，全案可上訴。

根據判決書，林男於案發當日凌晨1時許，在三峽區某超商前發現被害女子獨自一人，便上前搭訕。得知她在等朋友介紹的客人，林男謊稱自己就是該名客人，並邀請女子上車。女子不疑有他上車後，林男卻將車開往三峽白雞山偏僻路段，隨後在車內強行脫下她的上衣，並性侵得逞。

被害女子在遭侵犯後，趁機聯繫友人求救。她的友人3人趕到三峽某路口時，成功攔下林男的車輛，將女子救出並報警。警方獲報後，調閱監視器及行車軌跡，確認林男涉案，隨即將他逮捕送辦。

法院審理時，林男起初否認犯行，辯稱雙方「你情我願」，但被害女子證稱遭強迫，且驗傷報告顯示有掙扎痕跡，加上友人證詞及車輛GPS紀錄，法官認定林男違反女子意願，構成強制性交罪。

林男雖在審理後期改口認罪，並透過律師表示願意分期賠償5萬元，但被害女子拒絕，要求一次賠償100萬元，並痛訴因創傷無法工作。法官認為，林男犯罪手段惡劣，造成被害人嚴重心理傷害，且和解缺乏誠意，僅願賠償5萬元「連醫藥費都不夠」，顯見毫無悔悟之心，因此依強制性交罪，判處3年6月徒刑，全案可上訴。



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