14歲少年運動中心淋浴被性侵「覺得很正常」　變態男輕判緩刑

▲新北顏姓男子將老闆的百萬名車燒成廢鐵。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

記者陸運陞、郭玗潔／新北報導

台北一名14歲少年到運動中心游泳，被51歲鍾姓男子在淋浴間侵犯，少年母親得知後，怒將鍾男告上法院，不過因為少年對性事懵懂，證稱「我不知道這是什麼事情」、「當下覺得很正常」等語，法官認為少年完全沒有反抗或呼救行為，難認鍾男有違反少年意願，且犯後已賠償並和少年達成和解，依鍾男犯對14歲以上未滿16歲之男子為性交罪，處1年6月徒刑。緩刑4年。可上訴。

判決指出，鍾男於去年7月20日下午5時許前往台北市北投區運動中心，在游泳池旁看到剛滿14歲的少年小浩(化名)，上前搭訕攀談，又尾隨小浩進入同一間淋浴間，問他要不要一起洗澡，見小浩沒回答，鍾男擅自將門簾拉開說「是不是會害羞」、「你的很長」，對他性侵得逞。事後小浩越想越覺得奇怪，向母親告知此事，母親立即報警處理。

全審審理時，小浩證稱「(鍾男)有違反我的意願、我不願意發生」，不過他也表示「我沒有反抗，因為我當下覺得很正常」、「我不知道他在幹嘛，我不知道這行為的後果是什麼」，且鍾男說服他做完後會很舒服。

法官認為，鍾男明知小浩性自主觀念不成熟仍和他性交，危害小浩身心健康，行為不可取，但依小浩證詞，難以證實鍾男有用脅迫、強迫手段，違反小浩意願性侵他，審酌鍾男犯後坦承犯行，且和小浩達成和解並賠償完畢，依鍾男犯對14歲以上未滿16歲之男子為性交罪，處1年6月徒刑。緩刑4年，緩刑期間付保護管束，並應於緩刑期間內每年接受法治教育2場次。

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