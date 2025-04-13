從死刑犯到地方聞人！屏南「白肉」黃獻正癌逝　告別式200人悼念

▲屏南地區的地方聞人黃獻正癌逝 。（圖／地方中心翻攝）

地方中心／屏東報導

屏南地區知名人士黃獻正（綽號：白肉），驚傳因癌症病逝，享年58歲。消息傳出，震驚地方各界，無數親友、昔日江湖兄弟紛紛前往致意，表達哀悼之情，而告別式就在今天（13日）上午8點舉行，到場悼念的人數近2百人。

黃獻正年輕時曾因故涉入刑案，為躲避追緝，跑路期間結識了當時在台灣活躍的各方人物，黃獻正的獨子黃寶賢說，父親曾經因此與至尊盟的陳文將建立了深厚情誼。在警方的追捕下，黃獻正最終落網，一度被判處死刑，歷經多年訴訟，終於改判有期徒刑18年，並假釋出獄。

出獄後的黃獻正積極轉型，展現過人的商業才能和領導力。他先後擔任屏東縣土方公會理事長，以其公正、正派的處事風格，贏得地方人士的敬重與信任，成為眾人公認的「大哥」。每遇地方糾紛，總有人請他出面協調，他亦不負眾望，成功化解多次衝突，深受地方倚重。

▲屏南地區的地方聞人黃獻正，近年已經相較過往低調 。（圖／地方中心翻攝）

▲屏南地區的地方聞人黃獻正，曾經擔任先鋒官 。（圖／地方中心翻攝）

近年來，黃獻正罹患癌症，逐漸淡出社會事務，轉而投身於宗教盛事。他曾擔任潮州福安宮先鋒官，並積極參與弱勢關懷活動，展現其回饋社會的熱忱。黃獻正一生行事低調，不喜張揚。其家屬遵從遺願，喪禮以莊重而不鋪張的方式舉行，讓這位馳騁江湖、瀟灑一生的傳奇人物，安靜地走完人生最後一程。

黃寶賢回憶父親生前的過往，表示父親做事很公正，是非黑白都要他分得清清楚楚，就像是自己年輕時做錯事情，父親也沒袒護，就是因為這樣的個性，所以就算近年較為低調的生活，也有不少人來請父親出面排解糾紛。如今黃獻正過世，黃寶賢說將繼承父親所有事業，延續其精神，繼續為地方貢獻。地方人士紛紛表示，黃獻正的離世是屏南地區的一大損失。