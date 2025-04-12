琉球國小普運樂樂棒球賽奪4冠王　代表屏東縣出征全國

▲琉球國小一舉拿下樂樂棒球賽4項冠軍 。（圖／琉球國小提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣河濱公園於9日起連續4天，進行「屏東縣112學年度第15屆國中小學生普及化運動樂樂棒球錦標賽」中，來自離島小琉球的琉球國小，一舉拿下4項冠軍，將代表屏東縣參加在花蓮舉辦的全國比賽。

琉球國小這次共奪得六年級組（18人制）冠軍、五年級組（18人制）冠軍、 三年級組（18人制）冠軍、校隊九人制冠軍。

校長洪永恕表示，奪得四冠王，不僅是對球技的肯定，更是這群孩子們穿越海洋、勇敢追夢的證明。從早晨天未亮的碼頭出發，到夜晚最後一班船才返回離島，三天賽程、日復一日的奔波，沒有澆熄他們的鬥志，反而燃起更大的夢想。

他說，「孩子們能夠得到各組的冠軍，是因為他們真的非常努力，學生把握每一次練習的時間與機會，即使是下課10分鐘。而導師及同仁也義務於放學後留在學校指導孩子，令家長感佩不已，其次孩子深知樂樂棒球1、2個人強還不夠，需要每一個人都強，才是真正的堅強，所以他們不斷地練習，看孩子有安打好守備時齊聲喝采，當失誤低潮時相互勉勵，我想孩子成長了，這次奪下冠軍，校長真的是為孩子感到驕傲。現在學校能做的，就是無條件支持他們，把握每一次比賽機會，盡力籌措資源，讓孩子順利出賽。」

「特別是對離島的小朋友來說，要參加一場本島比賽，其實相當不容易」，洪校長指出，而即將前往花蓮的全國賽，雖然賽事只有兩天，但光交通往返就必須預留四天。這是時間上的挑戰，更是後勤上的壓力。」「我們由衷希望，社會大眾能夠多一點看見、多一分支持。因為這些孩子，值得一個更寬廣的舞台，也值得所有人一起為他們撐傘、鋪路。」



