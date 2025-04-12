　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

琉球國小普運樂樂棒球賽奪4冠王　代表屏東縣出征全國

▲琉球國小一舉拿下4項冠軍 。（圖／琉球國小提供）

▲琉球國小一舉拿下樂樂棒球賽4項冠軍 。（圖／琉球國小提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣河濱公園於9日起連續4天，進行「屏東縣112學年度第15屆國中小學生普及化運動樂樂棒球錦標賽」中，來自離島小琉球的琉球國小，一舉拿下4項冠軍，將代表屏東縣參加在花蓮舉辦的全國比賽。

▲琉球國小一舉拿下4項冠軍 。（圖／琉球國小提供）

▲琉球國小一舉拿下4項冠軍 。（圖／琉球國小提供）

琉球國小這次共奪得六年級組（18人制）冠軍、五年級組（18人制）冠軍、 三年級組（18人制）冠軍、校隊九人制冠軍。

▲琉球國小一舉拿下4項冠軍 。（圖／琉球國小提供）

校長洪永恕表示，奪得四冠王，不僅是對球技的肯定，更是這群孩子們穿越海洋、勇敢追夢的證明。從早晨天未亮的碼頭出發，到夜晚最後一班船才返回離島，三天賽程、日復一日的奔波，沒有澆熄他們的鬥志，反而燃起更大的夢想。

他說，「孩子們能夠得到各組的冠軍，是因為他們真的非常努力，學生把握每一次練習的時間與機會，即使是下課10分鐘。而導師及同仁也義務於放學後留在學校指導孩子，令家長感佩不已，其次孩子深知樂樂棒球1、2個人強還不夠，需要每一個人都強，才是真正的堅強，所以他們不斷地練習，看孩子有安打好守備時齊聲喝采，當失誤低潮時相互勉勵，我想孩子成長了，這次奪下冠軍，校長真的是為孩子感到驕傲。現在學校能做的，就是無條件支持他們，把握每一次比賽機會，盡力籌措資源，讓孩子順利出賽。」

「特別是對離島的小朋友來說，要參加一場本島比賽，其實相當不容易」，洪校長指出，而即將前往花蓮的全國賽，雖然賽事只有兩天，但光交通往返就必須預留四天。這是時間上的挑戰，更是後勤上的壓力。」「我們由衷希望，社會大眾能夠多一點看見、多一分支持。因為這些孩子，值得一個更寬廣的舞台，也值得所有人一起為他們撐傘、鋪路。」


 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
571 3 8008 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
前妻遭30年友霸凌！張兆志「追查3年證據」心寒
22歲AV女優引退念大學！「I罩杯」放桌面　男同學嗨翻
宥勝宣布捐出百萬粉專！　轉讓3社群：用餘生彌補
幕後／柯建銘近日太失控？　王金平直言「他狀況不太好」
快訊／宥勝宣布：不再以「宥勝」名義活動！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

千作品脫穎而出　太平洋燈會奪「泰坦創新獎」最高榮譽

減輕家庭照顧壓力！花蓮成立7處支持服務據點　照顧者最佳夥伴

花蓮推動綠色辦公！符合25項以上綠色作為　入列「綠色夥伴」

琉球國小普運樂樂棒球賽奪4冠王　代表屏東縣出征全國

桃園區漁會改選　陳義成、劉亞琪當選理事長和常務監事

花蓮港奇萊鼻景觀大道通車　黃金海岸完善交通網

桃園新創團隊「螞蟻帝國」推動　台灣首座螞蟻生態博物館開幕

桃園第三屆「首惜廚師」徵選　最高獎金五萬

電音迷注意！Alan Walker桃園4／26~27震撼演出　星光票開賣

凍卵+輪狀病毒疫苗補助　花蓮提供縣民9大優質照護

#李珠珢 大發福利！15秒影片太香怎麼看都看不完

「TAE台灣成人博覽會」來襲　優月真理奈出場捧超猛「胸」器

【事發瞬間】目睹機身在空中解體！美直升機墜河釀6死

測試男友兄弟問「人在哪！」　毫不猶豫幫忙圓謊：在我這

女拋垃圾砸清潔隊員挨告　上網討拍反被炎上

王思佳老公遭爆「當司機.保鑣」　首發聲否認..揭低調原因：有簽保密協議

池睿恩當《RM》司機「分不清煞車.油門」　劉在錫嚇壞：這裡的人身價都不斐XD

蔡琴突點名蔣萬安「開噴大巨蛋」　「能好到哪去？」擔心：我要觀眾安全.舒服

#高雄 女過馬路 #自摔　險遭 #輕軌 輾過

#李珠珢 超愛自己的應援毛巾　竟然還偷聞！！

千作品脫穎而出　太平洋燈會奪「泰坦創新獎」最高榮譽

減輕家庭照顧壓力！花蓮成立7處支持服務據點　照顧者最佳夥伴

花蓮推動綠色辦公！符合25項以上綠色作為　入列「綠色夥伴」

琉球國小普運樂樂棒球賽奪4冠王　代表屏東縣出征全國

桃園區漁會改選　陳義成、劉亞琪當選理事長和常務監事

花蓮港奇萊鼻景觀大道通車　黃金海岸完善交通網

桃園新創團隊「螞蟻帝國」推動　台灣首座螞蟻生態博物館開幕

桃園第三屆「首惜廚師」徵選　最高獎金五萬

電音迷注意！Alan Walker桃園4／26~27震撼演出　星光票開賣

凍卵+輪狀病毒疫苗補助　花蓮提供縣民9大優質照護

出國玩路人聊嗨「求看台幣長怎樣」　旅遊達人秒閃！驚曝恐怖手法

Jisoo曬Dior唇膏新色一秒戀愛、Rosé私藏YSL雲朵氣墊　全上美妝控搶收榜

前妻遭30年友霸凌！張兆志「追查3年證據」　心寒又遇雙面友：繼續瘋

千作品脫穎而出　太平洋燈會奪「泰坦創新獎」最高榮譽

前助理涉共諜案遭羈押　吳釗燮辦公室：支持司法依法嚴辦

房東拒設籍　租客戶籍被強遷戶政事務所還要吞900罰款

宥勝捐出百萬粉專「推廣性別創傷修復」！　轉讓3社群：用餘生彌補

學生必用「超小1文具」老是不見　萬人爆共鳴：都在班導桌下

減輕家庭照顧壓力！花蓮成立7處支持服務據點　照顧者最佳夥伴

5招定妝大法用起來！台灣夏季也能一整天完美

#李珠珢 超愛自己的應援毛巾　竟然還偷聞！！

地方熱門新聞

9旬婦晚間上山砍柴　摔落斜坡卡竹欉間

小北百貨黑色情人節優惠大杯咖啡買一送一

新光氣爆首波被告出爐　瓦斯行未入列

台南2間透天厝發生火警4人及時逃生無人傷亡

金門小三通2航線「12日暫時停航」

台中新光氣爆案10人列被告晚間交保

許淑華：南投茶葉恐遭美對等關稅衝擊

春日「四月雪」降臨！新店陽光運動公園流蘇花綻放

基隆啟動防災強化計畫　五大重點打造韌性城市

新北推2條祈福專車　限量文創禮搶兌

屏東男洗腎又截肢　東港警+慈善會伸援手

癌末病患渴望大口喝湯　門諾「好食光」圓夢

台南郭人權牙醫診所捐贈南消救護車延續父志回饋社會

宗博館《菁寮聖十字架天主堂》特展揭幕

更多熱門

相關新聞

已婚消防員騙女義消上床　害2度流產

已婚消防員騙女義消上床　害2度流產

屏東縣1名消防隊員聲稱已與太太離婚，與分隊一名實習救護女義消交往，造成她兩度懷孕流產，女方家長得知後找他理論，他竟辯稱雙方你情我願，家長氣到向縣長投訴。屏東縣政府消防局長李彬正12日受訪表示，該局已於11日已召開人評會，將這名消防員記2小過並調職。

廟呈前播電影《種土》攜手鄉親共同關注環境

廟呈前播電影《種土》攜手鄉親共同關注環境

屏東民眾急需貸款 落入貸款詐騙陷阱

屏東民眾急需貸款 落入貸款詐騙陷阱

恆春警分局建民所+墾丁所長異動

恆春警分局建民所+墾丁所長異動

屏東優質金鑽鳳梨評鑑　潘琮詠奪冠

屏東優質金鑽鳳梨評鑑　潘琮詠奪冠

關鍵字：

屏東小琉球普運樂樂棒球賽冠軍學生

讀者迴響

熱門新聞

陸被課145%！他曝台灣2產業「一堆廠商突接急單」

曾傷妻致流產！館長愛犬大雄離世

中國準備核彈級報復　傳拋售美債500億美元

女老師拒絕愛愛　慘被男友持斧頭砍死！

鋒面將抵達「今下午恐達豪雨等級」　專家示警：本周雨最大的一天

快訊／宥勝宣布：不再以「宥勝」名義活動！

快訊／賓士國道故障！22歲女放警示標誌遭追撞亡

川普暫緩90天「正好是7／5大地震預言日」！

川普公開稱「不再需要馬斯克」

5歲伊萊獨上男廁！媽站門外「聽見2男猥褻對話」

宥勝復出　隋棠：不是一個普通的罪犯

鋒面明晚橫掃「雷雨襲全台」　周日大降溫

中華隊奪冠推「1讚折1元」　喜傑獅筆電開告顧客

50歲醫和小24歲嫩妻　「診間接吻」被炎上

高鐵列車火警！禍首「行動電源」曝光

更多

最夯影音

更多

#李珠珢 大發福利！15秒影片太香怎麼看都看不完

「TAE台灣成人博覽會」來襲　優月真理奈出場捧超猛「胸」器

【事發瞬間】目睹機身在空中解體！美直升機墜河釀6死

測試男友兄弟問「人在哪！」　毫不猶豫幫忙圓謊：在我這

女拋垃圾砸清潔隊員挨告　上網討拍反被炎上

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面