女童獨自在籃球場玩沙　噁男伸狼爪猥褻！目擊者錄影報警

▲屏東地方法院 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

李姓男子看到未7歲的女孩獨自一人在國小籃球場旁玩沙，竟對她強制猥褺，被路人發現手機全程錄影，委託姪女報警查獲送辦，屏東地方法院依強制猥褻罪判處有期徒刑4年，可上訴。

判決書指出，李姓男子與被害女童及其父母及其父母均不相識。113年4月18日下午，在屏東縣一間國小籃球場，看到未滿7歲之童身材嬌小，獨自在該處玩沙，竟基於對未滿14歲之女子強制猥褻之犯意，利用A女年紀尚幼、不諳性意涵而不知拒絕，且四下無人之際，由他坐在上址之籃球架上，將女童抱在其胯下處，自後方以左手環抱站立之A女腰部，將自己褲頭拉開後，以右手拉女童之右手伸進入他的短褲內，觸摸他的生殖器，並將其右手伸入女童內褲，撫摸她的臀部等部位，以此方式對她為強制猥褻得逞。

適林姓路人經過看到李男這種行為，乃持手機攝錄全程案發經過，委託姪女報警處理，始循線查悉上情。

法官審理，認李男明知A女年紀甚幼，性自主意識尚未發展，僅為逞一己私慾，違反A女之意願對其為強制猥褻行為，戕害A女之身心健全成長，惡性非輕，應予嚴正譴責，惟念其於犯後坦承犯行之態度，而被告雖表明有和解意願，然迄至本案言詞辯論終結前仍未與被害人及家屬達成和解，未能取得其等之原諒，依強制猥褻罪判處有期徒刑4年，可上訴。