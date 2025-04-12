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快訊／14縣市深夜豪大雨特報「雨水用倒的」！一路下到早上

▲中央氣象局發豪大雨特報，全台強降雨明顯。豪雨,梅雨,豪大雨,下雨,雷雨,大雨特報（圖／記者林敬旻攝）

▲中央氣象局針對全台14縣市發布豪大雨特報。（示意圖／記者林敬旻攝）

發稿:23:23
更新:23:40(新增大雷雨即時訊息)

記者柯振中／綜合報導

受到鋒面影響，全台多地出現強烈降雨，中央氣象署12日深夜針對桃園市發布豪雨特報、對基隆北海岸、台北市、新北市等共計14縣市發布大雨特報，影響時間將持續至13日上午，民眾務必留意雷擊及強陣風、低窪地區慎防積水，山區注意坍方及落石。

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氣象署12日深夜11點05分針對桃園市發布豪雨特報，也針對基隆北海岸、台北市、新北市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、澎湖縣等地區發布大雨特報。

▼氣象署針對全台14縣市發布豪雨特報。（圖／氣象署）

▲▼114/04/12 23:05發布豪雨特報。（圖／氣象署）

氣象署提醒，由於鋒面通過，易有短延時強降雨，12日晚間至13日上午，桃園有局部大雨或豪雨發生的機率，嘉義以北地區及澎湖則是有局部大雨發生的機率，民眾務必注意雷擊及強陣風，低窪地區務必慎防積水，山區則是注意坍方及落石。

【氣象署發布大雷雨即時訊息】114/04/12 23:40
影響時間：12日晚上至13日晨，持續時間至1時45分
區域：南投縣、雲林縣、台南市、彰化縣、嘉義縣、嘉義市

請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

 
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