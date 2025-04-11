歐盟領袖傳7月見習近平　協商取消中國製電動車關稅

▲歐盟領袖計畫7月前往中國北京，與中國國家主席習近平舉行高峰會。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

南華早報引述5名消息人士透露，歐盟領袖計畫7月前往中國北京，與中國國家主席習近平舉行高峰會。另一方面，歐盟與中國已開始針對取消中國製電動車關稅展開談判，歐盟表示，歐中將商討設定最低價格機制，取代去年歐盟祭出的45.3%關稅。

去年歐中峰會舉辦地點就在北京，依照慣例，本屆歐中峰會應該輪換在歐洲舉行，但由於習近平不願前往比利時布魯塞爾，歐盟理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）和歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）已接受，若想與習近平會面就必須前往北京。

報導指出，歐盟現階段尚未與中國確認具體出訪日期，但歐盟領袖願意出訪中國，意味著歐盟在與美國關係實際上已破裂之際，致力於與北京重啟接觸。

另據路透報導，歐盟與中國已同意商討制定中國製電動車最低價格機制，取代歐盟去年祭出的高額關稅。德國「商務日報」（Handelsblatt）指出，歐中已經展開協商。歐盟發言人透露，歐盟執委會主管貿易政策的執委塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）已與中國商務部長王文濤通話。

歐盟去年10月把中國製電動車關稅提高至45.3%，中國則是對法國干邑白蘭地徵收懲罰性關稅。不過布魯塞爾與北京都提出透過最低價格承諾來取消關稅的想法。