用愛守護植物人　台東幼兒親手做環保小物...助公益園遊會

▲孩子親手做環保小物助公益園遊會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為響應創世基金會台東分院即將於5月3日舉辦的「善循環×愛永續」公益園遊會，多多璐幼兒園於4月11日上午率先展開一場別開生面的環保創意活動。園內小朋友們發揮巧思，將家中回收物品搖身一變成為手作環保袋、泡泡器、風車等實用小物，舊物重生之餘，也讓永續理念深植童心。

活動現場氣氛熱烈，主持人秀秀更穿上特製的「環保時尚裙」，這條裙子由尿布包裝袋手工縫製而成，不僅吸引孩子們目光，也成為活動中的亮點之一，讓在場師生驚呼連連。透過寓教於樂的方式，幼兒在遊戲與創作中理解資源再利用的價值，從小培養環保意識。

多多璐幼兒園園長吳茉莉表示，現今孩童生活條件相對富足，能透過參與公益活動學習回收與永續觀念，是非常難得且有意義的機會。此次與創世基金會合作推廣園遊會，讓孩子不僅在課堂中學習，更能將所學應用於生活中，並以實際行動支持植物人家庭，建立關懷社會的責任感。

創世基金會指出，「善循環×愛永續」公益園遊會將於5月3日下午1時至5時，在台東市南京路市民廣場盛大登場。園遊會不僅設有50個結合美食、遊戲與義賣的愛心攤位，還安排一系列精彩舞台演出，打造兼具歡樂與公益的親子時光。

現場活動亮點包括入場即有機會參加抽獎，最大獎項為掃拖機器人，另有55吋電視、除濕機與電子鍋等多項好禮。台東稅務局也將設攤推廣「發票換好禮」及舉辦有獎徵答，而縣府國計處則派出 TCar 行動智能車進駐，民眾只要攜帶廢電池至現場回收，即可兌換象徵地方特色的「台東金幣」。

目前園遊券預訂率僅達三成，基金會呼籲社會各界踴躍響應，無論是企業或民眾皆可透過購券與參與，協助植物人家庭減輕照護負擔。用行動支持永續與關懷，讓愛心在台東持續蔓延。

園遊券預訂專線：089-220848（園遊會小組）。