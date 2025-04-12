台南警界爆霸凌！家防官千字離職心聲瘋傳　警方：督察室調查中

▲台南市政府警察局外觀。（圖／翻攝自Google Maps）

記者吳奕靖、賴文萱、林東良／台南報導

台南警界驚爆霸凌！警界瘋傳一篇一名家防官（家庭暴力防治官）離職前吐露遭霸凌的心聲，內容直指遭一名陳姓隊長霸凌，除了長期找麻煩，還抹黑造謠他「以私害公」，藉機修理他無辜的同事，還牽連他所屬的分局。該警官不滿隊長多次被檢舉霸凌，但警局都不處理，只好申請離職。

根據瘋傳的群組內容，該名警官在退群前寫下長篇遭霸凌的心聲，「因為陳隊長的霸凌，小弟決定要離職了，辦理業務這幾年，不敢說鞠躬盡瘁，但也算盡心盡力，半夜、假日接電話處理案件，這就不說了，每個都一樣辛苦」。

離職警官指出，「如果我的個人投資有影響到哪個案件，或是影響到哪個當事人權益，大可以處分我或是拔我家防官的牌，而不是惡意造謠中傷我，霸凌我，甚至波及到我的同事、我的分局」。

他直指，陳隊長疑似找不到他案件上的缺失，於是就造謠分局業務分工不均、說他「以私害公」把工作丟給同事做，另外，偵查隊有次證物盒遲送，更是見獵心喜，大動干戈的動員人馬要來處分他一個小小巡官，真的好大的官威。

該離職警官表示，所屬分局督察組都認定他無行政疏失了，陳隊長不只無視調查結果，還施壓硬要砍他。他更痛批，「背後沒山的記過一次，背後有山的就沒事誤會一場，濫權徇私到這般境地，我只有感到甘拜下風，五體投地。」

他也強調，相關資料都有整理了，針對陳隊長造謠的部份，有業務分工執掌表、案件處理數量統計可公開檢視。如果還有疑義，認為他說的與事實不符，請務必提告他妨害名譽，或是選擇繼續抹黑，日後看要到刑事法庭還是監察院相見，失業的他都樂意奉陪。

針對這份離職心聲，有警界人士向《東森新媒體ETtoday》投訴，並表示可信度非常高，而記者也求證台南市警察局，台南市警局回應表示，「針對本案當事人陳述內容，警察局督察室刻正調查中，以釐清事實。」

另外，有關貼文提及「證物盒行政違失不當處分」，警方說明，婦幼隊控管證物送驗時發現缺失，交由該分局自行查處，經該分局依警政署作業程序及相關執行計畫等規定，調查認為偵查隊偵辦人員確有違失並予以行政處分，並未懲處當事人。

「刁難同事開會請假」部分，為婦幼隊於113年辦理婦幼安全業務協調會議，當事人因臨時有事，已在會前向該隊承辦人告知並同意請假，並無刁難情事。

至於家防官人員配屬於各分局負責督導考核，警方說，婦幼隊負責婦幼案件及業務控管與家防官甄選派補及複式考核，將持續與各分局互相合作、溝通意見，精進各項婦幼業務。