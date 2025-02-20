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武陵櫻花季總量管制延至3／2　4大疏運措施一次看

▲▼武陵櫻花季2/8開跑。（圖／武陵農場提供）

▲武陵櫻花季管制延長至3/2。（資料圖／武陵農場提供）

記者李姿慧／台北報導

武陵農場櫻花季交通疏運自2月8日開始，原疏運管制措施規劃至2月23日止，公路局表示，經武陵農場評估場內櫻花盛開情況及住宿預訂情形，為避免私人運具湧入造成交通壅塞，規劃自2月24日至3月2日仍實施總量管制，4大管制措施包括每日總量管制6千人，將延長7天。

其中場內總量管制部分，場內總量管制每日6000人，已預定場內住宿、登山及露營之車輛須憑武陵農場製發之通行證始可進場；另配合梨山地區以豐原客運營運之市區公車，提供梨山至武陵農場接駁，住宿梨山地區的團體遊客，可向武陵農場建置之預約平台登記預約，並由武陵農場製發通行證憑證進入。

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道路交通管制方面，公路局表示，台7甲線與中124線入口仍比照櫻花季，實施全天候交通管制，非持有通行證之車輛一律禁止進入；另台7甲線45k~55k思源~過中124線路口路邊禁止臨時停車，該路段繪設紅線及設置禁止臨停標誌，並將嚴加取締。

團客預約入場部分，每日開放各25輛團客遊覽車入園，先行於武陵農場建置之預約平台辦理登記，由武陵農場發放通行證始得入場，並於2月20日起全面開放預約登記。

▲▼武陵櫻花季2/8開跑。（圖／武陵農場提供）

▲武陵櫻花季公共運輸接駁也將延長。（資料圖／武陵農場提供）

公共運輸接駁也將延長至3月2日，公路局表示，國光客運與台北轉運站－武陵農場、台北市府轉運站─武陵農場、宜蘭轉運站─武陵農場、羅東轉運站－武陵農場、三星鄉綜合運動場－武陵農場等5條路線，提供民眾搭乘至農場賞櫻，預售車票2月21日中午12時起於國光客運全國連線售票窗口、自動售票機、超商、「TBS台北轉運站」App同步售票。賞櫻專車搭乘方式為原車去原車返。

此外，2月23日後，從台中地區前往武陵農場賞櫻民眾，可於谷關站轉乘865路公車前往梨山地區，再轉乘866區2前往武陵農場。

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