清潔隊員拾獲「兔年紅包」感人真相曝　兒過年孝親父藏舊桌2年

▲南投市清潔隊員發現舊家具藏有紅包4萬餘元，並連繫失主藍姓男子領回。（圖／南投市公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投市公所清潔隊員沈姓男子26日在收運大型廢棄物時，意外發現一張舊辦公桌內放有多只包有現金的紅包，經計算達4萬5800 元，沈男馬上通報隊部，並聯繫失主順利歸還，拾金不昧的精神讓市長張嘉哲大讚隊員：「展現誠信與高尚品德。」

市公所指出，清潔隊昨天下午接獲市民預約收費清運服務，沈姓隊員隨後到府載運大型廢棄傢俱，正當搬運該張辦公桌時，抽屜夾層內即掉出紅包袋，但因帶著手套妨礙觸感、袋身又為厚紙，當下認為只是空的，於是僅撿起並丟上車，當作垃圾一併載回。

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不過回到隊部後，沈男發現桌內又有紅包袋掉出，好奇地隨機撿起打開一看，赫然發現裝有大筆現金，因擔心是失主的救命錢，也可能是老人家的私房錢，故趕緊通報隊長及帶隊班長，很快就聯繫上失主藍姓男子；藍男到場後馬上認出其中一個紅包袋，是2年前兔年春節時包給父親的紅包，也才得知父親一直把紅包藏在抽屜深處，如今藍父已在今年初過世，意外尋回至親的遺物，讓他感觸良多，也非常感謝清潔隊員的義舉。

清潔隊隊長林晉毅表示，當時獲悉沈姓隊員拾得紅包錢時，立即按照程序通報政風單位，確保拾獲財物的歸還程序公開透明，不僅幫助民眾失而復得，也見證清潔隊的誠信精神，將會給予沈姓隊員記功嘉獎並公開表揚。