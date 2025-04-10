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畫出安全新高度！基隆消防漫畫競賽開跑　5千獎金徵創意達人

▲基隆消防漫畫賽賽開跑。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲一氧化碳退散！基隆消防邀學生用四格漫畫宣導正確觀念。（圖／基隆市消防局提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

天冷洗澡當心「隱形殺手」！基隆市消防局為加強防範一氧化碳中毒，特別舉辦「2025年防範居家一氧化碳中毒青少年四格漫畫競賽」，即日起至7月31日徵件，最高獎金5千元，邀請基隆國、高中生用創意畫出安全觀念。獲獎作品不僅能拿獎金，更將成為官方防災宣導素材，讓你的畫筆成為守護家人安全的利器！

基隆市消防局表示，參賽作品內容請參照「基隆市消防局」官網活動辦法內容，要以「防範居家一氧化碳中毒」為主題進行創作。建議的內容包含有：選用貼有中華民國國家標準（CNS）檢驗合格標示的熱水器、依通風條件選擇正確型式熱水器、由合格燃氣熱水器及其配管承裝業技術士安裝熱水器、定期檢修或汰換老舊熱水器、保持通風，避免加裝門窗或晾曬大量衣物阻礙熱水器裝設處的通風、一氧化碳中毒症狀等相關主題。

▲基隆消防漫畫賽賽開跑。（圖／記者郭世賢翻攝）

活動日期自即日起到2025年7月31日（星期四）止（郵戳為憑），「收件方式」採掛號方式寄送到「204基隆市安樂區基金一路129巷6號5樓基隆市消防局（火災調查科）」收，並請於信封處註明「2025年宣導防範居家一氧化碳中毒青少年四格漫畫競賽」字樣，以加速後續作業。

消防局表示，競賽作品區分為國中組及高中組共2組（包含應屆畢業生），分組標準以2025學年度就學學校、年級為準。採以專題性30%、教育性25%、創意性25%、技巧表現20%擇優錄取作品，各組獲得特優者最高獎金有5千元，獲獎作品將於公開場所展示，作為推廣教育及宣導使用。歡迎符合資格的國中高中學生踴躍參加。

▲基隆消防漫畫賽賽開跑。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆消防漫畫賽賽開跑。（圖／記者郭世賢翻攝）

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關鍵字：

基隆消防局漫畫競賽一氧化碳

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