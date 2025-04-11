川普將對中國徵「145%關稅」！　陸外交部嗆：從來不吃這套

▲白宮證實，川普將對中國強徵145%關稅。（圖／路透）

記者廖翊慈／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）的「對等關稅」政策已對多國暫緩，只有針對中國大陸加徵125%，算上先前的20%，已經達到145%。中國外交部發言人林劍11日在舉行例行記者會上，對此回應，「面對美國的霸凌霸道，妥協退讓沒有出路。」

據《澎湃新聞》報導，法新社記者向林劍提問，「白宮已經確認，中國輸美產品現在將面臨145%的關稅，你對此有何回應？」

林劍回應，「中方已多次闡述，在關稅問題上的嚴正立場，關稅戰、貿易戰沒有贏家，中方不願打，但也不怕打。」

▲中國外交部發言人林劍表示，面對美國的行徑，妥協沒有出路。（圖／翻攝中國外交部）

林劍又再次強調，「如果美方真的想透過對話談判解決問題，就應該停止極限施壓、胡作非為！中國從來不吃這套！任何對話都必須建立在平等、尊重、互惠的基礎上。若美方執意打關稅戰、貿易戰，中方必將奉陪到底。」

林劍指出，「中國是一個負責任的國家，我們對美國的霸凌行徑採取反制措施，既是為了維護自身的正當權益，也是為了維護國際規則和秩序，為了維護世界各國的共同利益，為了維護國際公平正義。」

中國官方稍早宣布，對美國所有進口商品的關稅稅率，由84％提高至125％，同時強調，如果美方後續對大陸輸美商品繼續加徵關稅，中方將不予理會。