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大罷免藍綠35：14！　今再增民進黨立委黃捷、許智傑

▲▼全台罷免團體於2/10由曹興誠董事長陪同赴中央選舉委員會遞送罷免選區立委提議連署書，第二波連署書四點已送達中選會。（圖／記者湯興漢攝）

▲大罷免潮持續發酵，目前已來到，藍、綠立委整體罷免比例來到35比14。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

大罷免潮持續發酵，中選會今（11日）表示，再增加2名立委罷免案可進入二階段連署，共計49案立委罷免案進入二階段。據了解，新增的名單為民進黨立委黃捷、許智傑，藍、綠立委整體罷免比例來到35比14。

中選會今表示，截至今日為止，再增加2件立委罷免案、4件市縣議員罷免案可進入二階連署，所以目前共計49件立委罷免案、6件市縣議員罷免案已進入或可進入二階連署；至其餘依法可補提但補提以1次為限的立委、市縣議員罷免案，符合限期補提者則已在法定查對期間並依法辦理中。

據了解，這次新增的2件罷免案，分別為民進黨高雄立委黃捷、許智傑；縣市議員部分，則為民進黨新北市議員陳乃瑜、苗栗縣議員徐筱菁、陳春暖及無黨籍苗栗縣議員曾玟學。

根據統計，截至目前已進入、可進入二階罷免連署名單，泛藍立委部分為國民黨立委王鴻薇、李彥秀、葉元之、牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華、鄭正鈐、游顥、馬文君、顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、丁學忠、黃建賓、傅崐萁、林德福、張智倫、楊瓊瓔、洪孟楷、羅明才、徐巧芯、賴士葆、廖先翔、徐欣瑩、林思銘、江啟臣、羅智強、謝衣鳯、邱鎮軍、林沛祥，以及無黨籍立委陳超明。

民進黨立委部分，則有伍麗華、陳瑩、吳思瑤、吳沛憶、蘇巧慧、張宏陸、蔡其昌、何欣純、林俊憲、王定宇、李坤城、吳琪銘、黃捷、許智傑。

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