大罷免藍綠35：14！　今再增民進黨立委黃捷、許智傑

▲大罷免潮持續發酵，目前已來到，藍、綠立委整體罷免比例來到35比14。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

大罷免潮持續發酵，中選會今（11日）表示，再增加2名立委罷免案可進入二階段連署，共計49案立委罷免案進入二階段。據了解，新增的名單為民進黨立委黃捷、許智傑，藍、綠立委整體罷免比例來到35比14。

中選會今表示，截至今日為止，再增加2件立委罷免案、4件市縣議員罷免案可進入二階連署，所以目前共計49件立委罷免案、6件市縣議員罷免案已進入或可進入二階連署；至其餘依法可補提但補提以1次為限的立委、市縣議員罷免案，符合限期補提者則已在法定查對期間並依法辦理中。

據了解，這次新增的2件罷免案，分別為民進黨高雄立委黃捷、許智傑；縣市議員部分，則為民進黨新北市議員陳乃瑜、苗栗縣議員徐筱菁、陳春暖及無黨籍苗栗縣議員曾玟學。

根據統計，截至目前已進入、可進入二階罷免連署名單，泛藍立委部分為國民黨立委王鴻薇、李彥秀、葉元之、牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華、鄭正鈐、游顥、馬文君、顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、丁學忠、黃建賓、傅崐萁、林德福、張智倫、楊瓊瓔、洪孟楷、羅明才、徐巧芯、賴士葆、廖先翔、徐欣瑩、林思銘、江啟臣、羅智強、謝衣鳯、邱鎮軍、林沛祥，以及無黨籍立委陳超明。

民進黨立委部分，則有伍麗華、陳瑩、吳思瑤、吳沛憶、蘇巧慧、張宏陸、蔡其昌、何欣純、林俊憲、王定宇、李坤城、吳琪銘、黃捷、許智傑。