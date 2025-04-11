史博館「李奇茂百年展」未公開作曝光！李遠：一群人一起很像台灣

▲台灣水墨藝術大師李奇茂百年冥誕，國立歷史博物館舉行「李奇茂百年展」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

台灣水墨藝術大師李奇茂百年冥誕，國立歷史博物館舉行「李奇茂百年展」，聚集各博物館、公私單位、藏家等25處，精選69件作品展出，包括多幅未曝光畫作。文化部長李遠提到，他的畫有一種「不羈」和「自信」，但又經常多人在一起，令他聯想到「很像台灣人」，怕寂寞，又擠在一個小小的島團結，同時走向不羈又自信。

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▲「李奇茂百年展」開幕，各界貴賓出席，包括李奇茂夫人張光正女士、雲台藝術執行長李安榮、前國防部長馮世寬、前政務委員黃光男、佛光緣美術館總館長如常法師、李奇茂親友及學生等。（圖／記者林育綾攝）

李奇茂（1925-2019）是台灣水墨藝術的重要代表人物，生前與國立歷史博物館（史博館）有深厚情緣。在1960至1970年代間，史博館多次邀他代表台灣參加世界博覽會、國際交流展、巡迴展，進行國際文化外交，李奇茂也多次於史博館現場，揮毫示範水墨創作；還參與策劃、創作水墨巨幅集體合繪的〈寶島長春圖〉（215尺）及〈抗戰八年國史圖〉（220尺）。

因此「李奇茂百年展」正是見證他與史博館共同拼搏的情感與使命，也是台灣美術史的重要見證。展覽依創作年代與風格主題分為「墨舞縱橫．象外之妙」、「蘊積融續．韻外之致」、「水墨天地．高闊廣博」3單元展出，呈現李奇茂在各階段的探索與實踐，涵蓋不同時期的精華。

▲▼「李奇茂百年展」聚集各博物館、公私單位、藏家等25處，精選69件作品展出。（圖／記者林育綾攝）

此波展出的作品中，還有李奇茂從未公開展覽的〈任重道遠〉、〈同心〉、〈八仙上壽〉、〈群鷹會〉、〈春江水暖鴨先知〉、〈干城二十週年紀念〉、〈泉之鄉〉及最後遺作〈天馬〉等。

▲▼台灣水墨藝術大師李奇茂百年冥誕，國立歷史博物館舉行「李奇茂百年展」。（圖／記者林育綾攝）

李奇茂自幼習畫，並在戰亂中輾轉來台，透過不斷鑽研與創新，發展出融合東西方技巧的獨特風格。他將水墨傳統筆法，融合西洋速寫技巧，靈動的筆觸捕捉物象，以水墨設色描繪時代精神。

他走訪台灣及世界各地，觀察生活、風俗、民情、物土，筆下人物充滿生命力，動物畫作更展現敏銳觀察力與深厚情感，其感動人心的創作，則不斷啟發後人延續創新水墨藝術的生命力。

▲▼台灣水墨藝術大師李奇茂百年冥誕，國立歷史博物館舉行「李奇茂百年展」。（圖／記者林育綾攝）

文化部長李遠表示，李奇茂對他來說是一個傳奇人物，由於父親常帶他來到史博館看畫展，可惜買不起李奇茂的畫，只能去牯嶺街舊書攤買很多畫冊，所以他等於是「從小看李奇茂老師的畫長大」。

李遠還說，他畫出來的東西，有一種不羈，卻不放蕩；自由，又不放任；很自在，又不會輕挑；充滿自信，又不會自滿。但從畫推測，「他應該是一個很寂寞的人」，因為畫中偶爾才出現一個人、1位仕女或佛，此外都是2個、3個、4個或者一群。

他聯想到，「一群人在一起蠻像台灣」，因為台灣人很怕寂寞，但大家擠在這小小的島上，團結在一起，又有不羈、自由、自在、自信，哪怕是捷運上的人、在夜市吃東西的人、走在路上的人，真的很像台灣人從過去走到現在的情形。

「李奇茂百年展」自即日起至6月8日在國立歷史博物館展出，可感受水墨大師跨越時代、融合傳統、走向創新的藝術成就。