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「國立歷史博物館」重新開館5亮點！展場擴增22%、戶外平台首亮相

▲▼史博館4樓的戶外景觀平台，可欣賞荷花池美景，過往不對外開放，如今也重新將重新規劃，預計日後開放民眾參觀。（圖／記者林育綾攝）

▲國立歷史博物館（史博館）重新開館，4樓戶外平台也首度規劃對外開放，可欣賞美麗荷花池、眺望市景。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

國立歷史博物館（史博館）閉館整建近6年後重新開館，如今展場空間增加262坪，等於擴增了22%的空間，大幅提升觀展品質及體驗！其中5樓的頂樓空間過去是庫房，如今首度成為展廳對外開放；4樓的戶外平台也規劃開放中。此外擴展門廳與休憩空間、增設親子活動區；還拆除庭院圍籬，延伸串連都市開放空間，打破與民眾的藩籬，將於2月21日正式對外服務。

▲▼「國立歷史博物館」（史博館），歷經近6年的閉館整建重新開館。（圖／記者林育綾攝）

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▲國立歷史博物館今（2/7）舉行揭牌，4樓戶外平台也規劃對外開放。（圖／記者林育綾攝）

史博館是1949年國民政府遷台後，我國於1955年正式成立的第一座博物館，對台灣的國家文物典藏、國際及國內的展覽、教育、研究詮釋等，都產生深遠影響。

●亮點1：「中華文物箱」亮相！歷經風雨飄搖、肩負外交使命

史博館館長王長華說，這座博物館跟著台灣一起歷經了外交困難、風雨飄搖的年代，但依然肩負使命，努力以文化藝術拓展外交。

在1970年代台灣退出聯合國後，受到許多政治壓力，外交受到阻礙；但史博館的文物仍邁向國際巡迴，甚至帶著藝術家出國。此次重新開館，在3樓常設展「在這裡，與大家相遇」，展出當時運送至海外的「中華文物箱」，不僅彰顯台灣的文化保存能力，也展現博物館的外交力。

▲▼「國立歷史博物館」（史博館），歷經近6年的閉館整建重新開館。（圖／記者林育綾攝）

▲▼史博館巡迴五大洲的「中華文物箱」，在3樓常設展展出。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「國立歷史博物館」（史博館），歷經近6年的閉館整建重新開館。（圖／記者林育綾攝）

「中華文物箱」在1969年～1986年間，共製作5批次，輸出約750箱次，走遍五大洲、30多個國家，目的在強化「中華文化在台灣」的國家意象，承載了台灣文化外交重要一頁，也顯示出史博館積極投入文化治理的時代角色。

●亮點2：常設展國寶、重要文物亮相

另一亮點，3樓常設展展出來自河南運台古物、戰後日本歸還文物中最重要三件國寶《蟠龍方壺》、《獸型器座》、《金柄銅短劍》，大眾久違知名的唐三彩藏品也再次現身。

常設展中還設有馬白水專區，展出《太魯閣之美》24聯屏之中的12幅，定期更換，如此多件長期聯展是繪製完成後首見。

《太魯閣之美》由24條屏連結成總寬1656公分的巨幅之作，2005年由文化部指定為「重要古物」，主題呈現太魯閣在四季寒暑、晨昏朝夕轉換間的美景，表達出台灣山海特色。

●亮點3：戶外平台、最美荷花池

▲▼史博館4樓的戶外景觀平台，可欣賞荷花池美景，過往不對外開放，如今也重新將重新規劃，預計日後開放民眾參觀。（圖／記者林育綾攝）

▲史博館4樓戶外景觀，可欣賞荷花池美景。（圖／記者林育綾攝）

此外，史博館過去的「荷豐水月」咖啡廳，被譽為「台北最美咖啡館」，如今移到4樓成為「荷悅餐廳」，四面環景窗皆可打開，欣賞荷花池並眺望市景。而4樓的戶外平台過往不對外開放，如今也重新將重新規劃，預計日後開放民眾參觀。

陪伴史博館整建過程的重要建築學者李乾朗教授，也特別解說屋簷上的雕塑「海龍、海獅、海鳳」，是由於當年擔心建築失火，因此特別製作「海」神獸，有守護防範火災的寓意。

▲▼「國立歷史博物館」（史博館），歷經近6年的閉館整建重新開館。（圖／記者林育綾攝）

▲李乾朗教授特別解說屋簷上的雕塑「海龍、海獅、海鳳」。（圖／記者林育綾攝）

●亮點4：頂樓空間化為展廳，首度對外開放

5樓頂樓空間過去是庫房，如今也規劃成為展廳，展出「雕築史跡—探索史博建築之美」建築特展，揭開整建期間的秘辛。

史博館在整建工程前期作業期間，意外發掘到日本時代（1916年）迎賓館遺構及榴木等殘件，還為此調整修復工程，並在開館後，首度完整公開這個歷史遺構，呈現這棟超過百年宮殿式歷史建築的複雜擴建歷程；還邀請到李乾朗教授手繪史博館建築圖，5幅手繪也在此次展示。

▲▼國立歷史博物館（史博館），歷經近6年的閉館整建重新開館。同步也在臺北當代工藝設計分館策劃「五月與東方—臺灣現代藝術運動的萌發」特展。（圖／記者林育綾攝）

▲史博館在整建工程前期作業期間，意外發掘到日本時代（1916年）迎賓館遺構及榴木等殘件。（圖／記者林育綾攝）

▲▼國立歷史博物館（史博館），歷經近6年的閉館整建重新開館。同步也在臺北當代工藝設計分館策劃「五月與東方—臺灣現代藝術運動的萌發」特展。（圖／記者林育綾攝）

▲建築學者李乾朗教授，手繪史博館建築圖5幅，也在5樓展廳中展示。（圖／記者林育綾攝）

史博館也在臺北當代工藝設計分館策劃「五月與東方—臺灣現代藝術運動的萌發」特展，將同步開展。此展是1981年臺灣省立博物館舉辦五月東方二畫會聯展後，公辦特展參展的畫家規模最大、展件數量最多的一次大型特展，總計共有41位藝術家的作品、共138件作品展出，將於2月21日起對外開放。

▲▼國立歷史博物館（史博館），歷經近6年的閉館整建重新開館。同步也在臺北當代工藝設計分館策劃「五月與東方—臺灣現代藝術運動的萌發」特展。（圖／記者林育綾攝）

▲▼史博館同步也在臺北當代工藝設計分館策劃「五月與東方—臺灣現代藝術運動的萌發」特展。（圖／記者林育綾攝）

▲▼國立歷史博物館（史博館），歷經近6年的閉館整建重新開館。同步也在臺北當代工藝設計分館策劃「五月與東方—臺灣現代藝術運動的萌發」特展。（圖／記者林育綾攝）

亮點5：打造夜間友善光環境

史博館為了因應開館，整合南海學園正立面包括史博館、臺灣藝術教育館南海劇場、臺北當代工藝中心之間的廊帶景觀，重新整建夜間照明設備。結合園區內各館舍的建物特色，透過燈光雕塑建築與景觀相互映襯，展現文化深度，打造兼具夜間安全、藝術氛圍的友善光環境，讓路過的民眾都為之驚艷。

▲史博館整建多年將重新開館，在南海學園打造友善光環境，路過的民眾都為之驚艷。（圖／史博館提供）

▲史博館歷經近6年的閉館整建，將於2月21日正式對外開放。（圖／記者林育綾攝）

國立歷史博物館
地址：台北市中正區南海路49號
開放時間：每週二～週日，10:00-18:00，逢國定例假日照常開放。
重新開館日：2024年2月21日（上午10點）

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