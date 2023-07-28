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史博館新任館長人事確定！文化部派「博物館老將」王長華接任

▲▼國立歷史博物館館長，將由原任國立臺灣史前文化博物館館長王長華接任。（圖／文化部）

▲國立歷史博物館館長將由王長華接任，8月1日正式上任。（圖／文化部）

記者林育綾／綜合報導

國立歷史博物館（史博館）自2018年閉館維修以來，多次因工程延宕等因素造成開館日不斷延期，館長梁永斐更在日前無預警提出退休申請，將於10月1日退休。考量史博館正值整建工程關鍵時刻，文化部今（28）日宣布，史博館新任館長將由國立臺灣史前文化博物館館長王長華在8月1日正式接任，原任館長梁永斐轉任參事。

史博館多次傳出工程進度不順，無法如期開館，開館期程一延再延。而梁永斐自2022年上任以來，被賦予「力拚開館」的重任，他也期望能在2023年底以舉辦大型展覽風光開館，讓史博館轉型蛻變；但後來工期延遲，今年5月又傳出將延遲至2024年7月，梁永斐更在日前以個人因素為由，申請10月1日退休。

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文化部長史哲表示，特別感謝梁永斐在國立臺灣美術館、國立歷史博物館館長任內，推動兩館重要工程進行，並且積極擴展藝術家網絡連結，相信梁永斐後續一定會持續協調與協助史博館及文化部相關工作推進。
 
史哲表示，王長華具備人類學專業，且公務生涯中長達20多年期間奉獻於博物館事業，所任職過的博物館更橫跨至3萬年前史前文化的史前館、蒐藏臺灣歷史也積極回應當代議題的臺史博，以及推廣科技教育的科工館，從其服務經歷及博物館的典藏與研究跨幅來說，王長華都可謂是當今臺灣最具資歷的「博物館老將」。

▲▼國立歷史博物館館長，將由原任國立臺灣史前文化博物館館長王長華接任。（圖／文化部）

▲王長華可謂「博物館老將」，曾在擔任史前館館長時，積極克服疫情缺工等因素干擾，讓史前館正式開館營運。（圖／文化部）
 
史哲說明，尤其王長華於2018年接任史前館館長後，不僅於2019年順利完成南科考古館開館的重要使命，更在2020年接續展開史前館開館近20年後的首次大規模館舍建築再造及展示更新。王長華積極克服疫情缺工等因素干擾，以具效率及縝密的規劃，讓史前館能於2022年展開局部試營運、2023年正式開館營運。
 
王長華於開館整備期更積極的處理跨部會、地方政府、異業、國際的溝通、協調與交流，成功讓重新開館後的史前館不單只是外表的更新，更是整體史前館角色定位、服務廣度、國際鏈結的脫胎換骨。
 
因此，史哲特別在史博館開館營運前的關鍵時刻，商請王長華接任館長職務，期盼藉由其優異的規劃、控管、行政協調能力與專業，務實完成史博館開館重任。

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