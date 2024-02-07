「國立歷史博物館」大門重啟！歷時近6年整修　2月21日對外開館

▲國立歷史博物館（史博館）歷經近6年的閉館整建，在2月7日揭牌並重啟紅色大門。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

1949年政府遷台後，第一座我國的博物館「國立歷史博物館」（史博館），歷經近6年的閉館整建，今（7）日上午紅色大門終於重新開啟，2月21日正式對外開放！揭牌儀式由史博館館長王長華主持，邀請文化部長史哲到場見證，還有陪伴整修過程的重要專家學者林柏亭、蕭瓊瑞、李乾朗、莊武男出席，別具意義。

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▲史博館歷經近6年的閉館整建，將於2月21日對外服務。（圖／記者林育綾攝）

文化部長史哲表示，史博館是1949年政府遷台後，1955年成為第一座我國的博物館，它在歷史上承載了非常不同凡響的意義。當時還沒有故宮，更沒有美術館，在那個窮困風雨飄搖的年代，這裡承載了文物、歷史、視覺藝術，是台灣在戰後想發動文化藝術的開端。

歷經了將近70年，直到2018年透過前瞻基礎建設的支持，進行一次最大規模的整修；這個工程將近快6年才完成，史哲再次感謝王長華館長臨危受命，與史博館的同仁共同完成，包括建築師團隊、燈光團隊等都全力支持。

▲文化部長史哲（中）表示，史博館是1949年政府遷台後，1950年成為第一座我國的博物館，在歷史上承載了不同凡響的意義。（圖／記者林育綾攝）

史博館館長王長華表示，史博館過去是近現代美術發展重要的社會集體記憶，重新開館後會繼續努力，將所有成果呈現給國人，並援引常設展展名「在這裡，與大家相遇」為例，期盼以「大家」為凝聚力量，呈現史博館與台灣社會70年來共同經歷的社會文化變遷，成就「一座貢獻給理解台灣近現代社會文化發展史的博物館」，期望不負社會各界的指教與期望。

▲史博館展出當年巡迴五大洲的重要文物箱。（圖／記者林育綾攝）

為重新開館，史博館將展出所珍藏最大量、具備文資身分的「國寶」及「重要古物」。常設展「在這裡，與大家相遇」規劃於3樓，精選典藏文物110件，展出運台古物及戰後日本歸還文物最重要三件國寶《蟠龍方壺》、《獸型器座》、《金柄銅短劍》。馬白水專區展出的《太魯閣之美》為總寬1656公分的巨幅之作，2005年由文化部指定為「重要古物」，此次展出24聯屏當中的12幅並定期更換，此次長期聯展是該作繪製完成後首見。

▲《太魯閣之美》總寬1656公分，此巨幅之作在2005年由文化部指定為「重要古物」。（圖／記者林育綾攝）



史博館開館特展「筆墨豐碑—史博館藏之書畫重寶」規劃於1樓及2樓，從館藏精選作品200多組件，以「筆墨豐碑」為題，計分「山水華滋」、「生氣宛轉」、「人物神采」、「書藝神思」等四個單元，亮點作品包括史博館修復後首次面世的林玉山大師作品《黃牛》、倡議標準草書的于右任大師晚年最重要作品《建館記》、張大千的發墨大作《夏山雲瀑》與《深山古柏》。史博館將於2月21日正式對外開館服務。