館長8年換6位！　藍智庫轟「名存實亡」：想把史博館搞廢？

▲史博館。（圖／記者林育綾攝）



記者崔至雲／台北報導

從去年八月一日接任國立歷史博物館館長的王長華，即將於今年八月一日離職，剛好只做滿一年。國民黨智庫「國家政策研究基金會」教文體育組召集人陳學聖表示，馬政府執政時期，史博館只經歷過2名館長，蔡政府執政後，史博館已有6人當過館長，幾乎等於平均一年換一人了。館長像走馬燈一樣來來去去，難道下一任也是要來當過客，「是想把史博館搞廢嗎？」

史博館於2018年閉館整修，開館日一延再延，去年更發生正副館長搶著退休的怪象。陳學聖說，當時他就發現，史博館並沒有規劃庫房，6萬件館藏分散在外，而王任館長上任後，又沒有等半年的養置期，就急著開館。

陳學聖指出，開館前已問題重重，開館後更出現諸多爭議。譬如缺乏欣賞荷花池的友善空間；代表性的重要館藏只挑幾樣擠到邊間展示，卻以藍白拖、破羽毛球等庶民文物為常設展的主軸；為了在門口設兩個玻璃盒子，把紅牆鑿穿了幾個洞，有破壞文資之嫌；門前廣場楊英風設計的龍谿園被拆除，只剩涼亭搭配四不像的仿日式枯山水，他質疑，這種種跡象隱含著某種惡意，似要讓史博館「名存實亡」，把中華文化的內涵稀釋到趨近於零。

陳學聖認為，王長華是位優秀的館長，面對諸多指摘，願意虛心改進，包括修正開館特展「筆墨豐碑」的瑕疵，打開四樓餐廳原本緊閉的窗戶，立委前往會勘時，還說玻璃盒的使用可以再討論等等，其身段之柔軟，誠意之十足，是理想的從政人才。可惜在民進黨執政下，為了粉飾前人之過，往往得睜眼說瞎話。像廣場公共藝術極具挑釁意味的標題「懷舊是危險的嗎？」她強行解釋說，這是告訴大家懷舊並不危險；館內既無庫房又無辦公室，她硬是說，是為了把多出來的空間服務大眾。

陳學聖說，世界各大博物館，不輕易更換館長，終身職的也大有人在。這是因為博物館有其特殊專業，專業需要累積。馬政府執政8年，史博館只經歷過2名館長，但自2016年蔡政府執政後，至今史博館已有6人當過館長，幾乎等於平均一年換一人了。館長像走馬燈一樣來來去去，難道下一任也是要來當過客，是想把史博館搞廢嗎？

