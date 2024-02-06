史博館開館倒數！打造「南海學園夜間光環境」　路過民眾全驚艷

▲「國立歷史博物館」整建多年將重新開館，在南海學園打造友善光環境，路過的民眾都為之驚艷。（圖／國立歷史博物館提供）

記者林育綾／台北報導

國立歷史博物館（史博館）即將重新開館，如今新館舍融合了現代與傳統元素，讓路過的民眾都為之驚艷；而整建工程其實不只館舍本身，更擴展到館舍周邊環境的改造，像是夜間照明設備，結合園區內各館舍建物特色，打造兼具夜間安全及藝術氛圍的友善光環境。

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▲國立歷史博物館打造友善光環境，透過燈光雕塑建築與景觀相互映襯，展現文化深度。（圖／國立歷史博物館提供）

史博館為了因應開館，整合南海學園正立面包括史博館、臺灣藝術教育館南海劇場、臺北當代工藝中心之間的廊帶景觀，重新整建夜間照明設備。結合園區內各館舍的建物特色，透過燈光雕塑建築與景觀相互映襯，展現文化深度，打造兼具夜間安全、藝術氛圍的友善光環境。

▲史博館整建工程，整合園區景觀廊帶的夜間照明，強化安全照度，也結合各館舍的建物特色，透過燈光雕塑建築與景觀相互映襯。（圖／國立歷史博物館提供）



南海學園可說是臺灣歷史藝術文教機構的重鎮，更是國人休閒、文化觀光的重要景點，史博館整建工程改善整合園區景觀廊帶的夜間照明，強化安全照度，改善了部分人行空間照度不足；透過燈光設計明暗對比及視覺層次，重新賦予空間整體形象。

▲史博館將在今年2月21日重新開館。（圖／國立歷史博物館提供）

史博館自2018年7月閉館整建至今，歷經文資身份審議過程、疫情後缺工缺料等因素期程延宕，終於將在今年2月21日重新開館。期盼透過開放而連貫的公共空間，打開南海園區休憩環境，用舒適的夜間燈光照明，提升南海學園整體氛圍營造，呈現重新開館的嶄新形象。此外也提醒，在今年上半年，配合捷運萬大線施工，南海路側將有交通管制規劃，請用路人特別留意。