快訊／南韓鐵路隧道「崩塌」！周圍道路立刻下陷　4名工人當場失聯

▲南韓京畿道光明市「新安山線」地下鐵道崩塌。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／編譯

南韓京畿道光明市一處正在興建中的「新安山線」鐵路，於稍早今（11）日下午發生大規模地層崩塌，疑似是地下隧道樑柱出現龜裂、因此失去支撐而崩塌，周圍道路也跟著下陷，現場4名工人當場失聯，其中3人確定生還、1人受困。

根據《韓聯社》、《News1》，南韓京畿道光明市日直洞興建中的廣域鐵路「新安山線」地下雙向鐵道於稍早11日下午3時13分，疑似因支撐隧道的梁柱出現龜裂，導致「5-2工事第2工區」當場崩塌，附近還有國小，消防當局於下午3時20分抵達現場，並針對附近道路進行管制。

工地現場有17名工人。在地下隧道崩塌、周圍道路下陷後，在道路上端實施安全檢測的5名工人一度失聯，之後其中3人確認安全並無大礙，還有1人（韓籍男性30多歲）雖能取得聯繫，但卻仍受困地下，至於還有1名挖土機司機（韓籍男性50多歲）依舊處於失蹤狀態。隨著地下隧道與道路崩塌，附近的住宅與商家等部分建築物因此受損。

現場目擊者指出，「聽到巨響後，旋即揚起粉塵，疑似有聽到爆炸聲！」

據悉，從11日凌晨0時30分起，當局就接獲採取「2-Arch 」構造興建的該段鐵道隧道梁柱出現龜裂的消息，包括雙向6線車道在內等道路管制進出。在獲報後，南韓國土交通部、建商浦項鋼鐵（POSCO）建設等關係人士，便前往現場針對事發原因和補修工程等進行安全檢測。