南韓與敘利亞「正式建立邦交」　支持戰後重建工作

▲南韓與敘利亞正式建立外交關係。（圖／翻攝南韓外交部）



記者吳美依／綜合報導

南韓11日宣布，正式與中東國家敘利亞（Syria）建立外交關係。韓方承諾提供經驗與資源，協助敘利亞戰後重建，敘利亞也對雙邊合作表達歡迎。

《韓聯社》報導，南韓外交部長趙兌烈10日訪問敘利亞首都大馬士革，與敘利亞外交部長希巴尼簽署「關於大韓民國與敘利亞建立外交關係的聯合聲明」。此後，南韓的邦交國總數達到194國，在聯合國成員國之中，除了北韓之外，其餘191國全部建交。

趙兌烈表示，敘利亞的繁榮與穩定，對於中東、乃至於全球的和平至觀重要，期待雙邊外交合作，能夠替該國發展及中東局勢穩定做出貢獻，也願意分享戰後重建經驗，提供醫療與糧食等人道援助物資。

敘利亞過渡總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）也對於兩國建交表達歡迎。他接見了趙兌烈，並稱要以這段邦交關係作為契機，發展友好合作關係，對世界和平做出貢獻。

1966年，敘利亞與北韓建交，雙邊關係密切，直至去年12月阿塞德（Bashar al-Assad）政權垮台，北韓大使館撤離。此後，敘利亞過渡政府一直與北韓保持距離，2月初與南韓代表團確認意願之後，僅2個月便成功建立邦交。