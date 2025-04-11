北韓山林大火「不明原因」往南燒！　南韓緊急派直升機滅火

▲南韓慶尚北道義城郡3月底發生嚴重山林大火，火焰吞噬民宅。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓近來因天氣乾燥、西風吹拂而引發多起山林大火，不僅造成人員身亡，更讓包括佛寺在內的古蹟與文化遺產付之一炬。在此之際，北韓（朝鮮）發生「原因不明」的山林大火，火勢隨時將越過軍事分界線。為此，南韓緊急出動消防直升機執行滅火工作，並向北韓進行廣播。

根據《韓聯社》，南韓聯合參謀本部指出，昨（10）日下午4時30分，在江原道高城郡軍事緩衝區（DMZ）一帶，發生「原因不詳」的山林大火，為此南韓山林廳今（11）日上午6時30分起派出2架滅火直升機前往當地執行滅火任務。

南韓國防部關係人士透露，南韓軍方在派遣直升機執行滅火工作前，便向北韓進行廣播，「直升機即將進入，這是為了撲滅山林大火，而非出自於軍事目的」；對此，北韓並未對南韓廣播內容做出任何回應。

起火地點附近颳起西南風，由於風勢並不是太大，因此南韓軍方關係人士推測，山林大火暫時不會擴大向南延燒。南韓聯合參謀本部透露，「直到目前為止，暫時未傳出我方人員與建築物和設施受害。軍事分界線（MDL）以南的山林大火滅火工作，正在順利執行。」

南韓軍方表示，目前正在監測北韓的相關動向，並維持戒備。