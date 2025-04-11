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大陸 大陸焦點 特派現場

陸對進口晶片啟動原產地審核！　美國三類IC恐遭殃

▲積體電路板,電晶體,晶片,芯片。（圖／CFP）

▲積體電路板。（圖／CFP）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸昨（10）日12時1分起對美國啟動84％的報復關稅。目前，從海外進口到大陸的晶片產品，已經要接受原產地審核。中國半導體行業協會今（11）日更發布「緊急通知」，要求廠商將晶片的「下線地」認定為原產地。分析指出，美國三類IC恐受到影響。

《界面新聞》引述多名大陸業內人士指出，目前從海外進口到大陸的晶片產品，已經要接受原產地審核，原產地為美國的產品要按照新規定加徵關稅。

晶片產品的製造主要分為晶片設計、晶圓製造、封裝測試三大流程，按照大陸海關總署4月9日發布的最新版《關於非優惠原產地規則中實質性改變標準的規定》要求，晶圓、封測的生產地都會被納入原產地認定標準。

據已經接受過大陸海關審核的廠商透露，一線海關在實際判定時會有所不同。

此外，中國半導體行業協會今日無預警突然發布《關於半導體產品「原產地」認定規則的緊急通知》，通知稱，根據大陸海關總署的相關規定，積體電路原產地按照四位稅則號改變原則認定，即「流片（Tape-out，台灣稱「下線」）地」認定為原產地。

通知建議，積體電路無論已封裝或未封裝，進口報關時的原產地以「晶圓流片工廠」所在地為準進行申報。

據公開資料，「下線」指的是積體電路（IC）或印刷電路板（PCB）設計的最後步驟，也就是送交製造。

▲▼美中貿易戰、中美貿易戰、美中關係、中美關係、抗中法案。（圖／路透）

▲中美貿易戰。（圖／路透）

另據大陸《鈦媒體》與《北京商報》合作的專欄分析指出，北美類比、射頻、CPU類晶片的美國本土製造和封測比例較高，未來或受到一定影響；同時，也為相對應的大陸國產品類公司帶來市占率提升的機遇。

據統計，2025年2月大陸半導體行業銷售額為150.6億美元，年增5.6％，連續16個月實現成長。

民生證券測算顯示，2023年大陸類比晶片市場自給率不到15％，其中汽車、高端工業等市場的國產化率更低。類比晶片龍頭德州儀器、ADI均為美國企業，隨著半導體本地化的趨勢加強，大陸企業對於類比晶片的替代意願將更為強烈和迫切。

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