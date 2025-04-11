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東南亞黃金90天出貨　台商觀望越南下一步：何時配合美打擊陸洗產地

▲關稅。（圖／CFP）

▲東南亞與大陸台商觀望，越南將如何配合美國打擊大陸「洗產地」。（圖／CFP）

記者任以芳／北京報導

美國總統川普宣布針對75個國家實施90天緩衝期，「對等關稅」暫時降至10％，增高對華關稅到145%。這項消息除了對在陸台商是更大的打擊，對東南亞等地台商來說必須把握黃金期。接受《東森新媒體ETtoday》採訪多位越南傳產台商也指出，現在幾乎所有工廠拚命出貨，趕在90天內交貨。另外，業內也觀望政府何時配合美國打擊大陸「洗產地」，幾乎把大陸堵死，衝擊大陸與越南經濟。

川普（Donald Trump）宣布暫緩對全球75個貿易夥伴「對等關稅」90天，關稅降至10％，唯獨對大陸關稅加碼145%，中美關稅戰幾乎到了撕破臉階段。

在越南、泰國從事橡膠傳產的李姓台商接受《東森新媒體ETtoday》記者採訪也指出，原本「對等關稅」9日開始生效，有迫切需求的買方還是會請工廠先出貨，有的先暫停，誰也不願意擔「高關稅」成本。

直到川普政策急轉彎後，又宣佈90天緩衝期調降至10%關稅，對於75個國家產業來說是能接受的稅率，肯定加緊趕工，「現在幾乎所有工廠拚命出貨，趕在90天內交貨，不過買賣雙方都會確認關稅誰吸收，以及價錢怎麼付，才會出貨。」

李姓台商表示，新政策一出來，越南許多工廠立刻出貨，從昨10日開始裝貨上船，貨櫃船期排的非常滿，大家想盡辦法交貨上船，並且趕在7月10日期限內到美國。

儘管東南亞工廠全動起來，還是有但書。李姓台商也說，「現在都是請買家自己聯絡船公司，賣方工廠希望FOB交貨，也就是離岸價交貨，10%關稅全由買方吸收。」

另外，美越昨天初步達成共識後，同意啟動貿易協定談判，考慮盡可能消除非關稅壁壘，越南承諾為美國在越南投資提供便利，打擊「貿易詐欺」。有外媒報導稱所謂「貿易詐欺」，指的就是中國透過越南「洗產地」的行為，並將加強對向中國出口敏感產品的管制。消息傳出，越南為此準備嚴打，以換取美國對越南降低關稅，據報越南希望將關稅降至22到28%，或更低。

針對「貿易詐欺」洗產地，另一名不願具名台商《東森新媒體ETtoday》記者訪問也指出，越南廠家業者都在觀望，昨天美越初步達成共識，美國要越南在2星期內完成相關計畫。「業界也私下認為，不久之後越南政府也會配合美國，宣佈對大陸進行相關貿易轉運打擊政策（洗產地），只是不敢一下子得罪大陸。」

由於，大國家主席習近平下週一14日將訪越南、馬來西亞、柬埔寨，首站就是越南。該名台商也指出，越南政府被迫在中美之間選邊站，誰也得罪不起，就看習近平訪問越南能談到什麼程度，如果越南真的出手打擊「洗產地」，等堵死大陸業者的路。

從事家具相關產業的蕭姓台商接受《東森新媒體ETtoday》記者採訪也表示，「前陣子越南大馬路上安靜許多，幾乎看不到大貨車在走，許多工廠上禮拜暫停出貨了，但90天緩衝期消息出來後，買方又陸續下訂單，甚至希望賣方降價。」

蕭姓台商指出，「目前我們沒遇到客人談降價，大部分訂單還是暫停，少部分繼續在製作，沒有趕在90天黃金期趕緊出貨，主要看產業類別與急迫性。」

他也指出，越南台商也面臨很現實問題，美國雖然給90天緩衝期，也要求在期限內，可能是4月底前，越南必須達成完成與美國達成共識。「假如越南沒有達成，是不是關稅很有可能又漲回來，也不跟你談，畢竟川普變化太大，大家還是抱持觀望態度，且暫且走。」

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