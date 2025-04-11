台積電跟Intel聯手？格羅方德聯電合併？　郭智輝：我可以決定不可能

▲經濟部長郭智輝。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

行政院長卓榮泰今（11日）率領相關部會閣員至立院，針對美國對等關稅政策進行專案報告。藍委吳宗憲詢問，台積電要跟Intel聯手？聯電跟格羅方德可能合併成美聯電？經濟部長郭智輝回應，理智分析就是不可能，「我可以決定他不可能，因為他們要投資，必須要經過投審會」。吳也詢問汽車關稅議題，並質疑，光是汽車產業損失就8百多億，行政院880億怎麼估算的？郭智輝反問，引述的資料哪裡來的。卓榮泰也無奈表示，委員在院內的言論也許可以不負責，但不能不求證。

吳宗憲質詢時表示，國人期待政府有很好的作為，提出來的東西卻還是跟以前一樣，即便府院還有國安人員頻頻洗地，但還是只有880億方案，台灣人給政府近8萬小時準備，民進黨1001招就是補貼，蔡英文吹捧台美關係最好，到現在什麼都沒簽。

吳宗憲指出，2月14日賴清德提到全球半導體民主供應鏈夥伴倡議，這可以阻止什麼還是影響什麼？台積電跟總統召開記者會，說明對美投資千億美元，說沒有來自美國壓力，川普卻說不來就要收100%關稅，媒體報導台積電要跟Intel聯手是真假？部長又說聯電跟格羅方德合併成美聯電的傳聞是不可能，是真的嗎？

郭智輝回應，對於路邊社的傳聞不予評論，理智分析就是不可能，不管是Intel還是格羅方德就是傳聞，「我可以決定他不可能，因為他們要投資，必須要經過投審會」。

郭智輝強調，台灣最大公司就是台積電，張忠謀說選擇台灣，是因為需要支援時兩個小時就可以到，讓全球半導體領域的供應鏈在民主聯盟中，美國一直認為台灣在出口管制要多努力，因為台灣離中國比較近，一些業者可能轉口到新加坡、馬來西亞進到中國，這是美國在意的，供應鏈一定要留台灣。

對於郭智輝回應，吳宗憲酸，合理懷疑半導體供應鏈有外移風險，「否則國安會怎麼可能提出這種倡議？」對此，郭智輝苦笑，這個說法我很錯愕。卓榮泰也表示，「您剛剛的說法跟總統原意完全違背。」

吳宗憲續指，如果立刻降汽車關稅，會有十多萬同仁失業，讓國家稅收損失到6百億，車輛公會評估，國產廠商關閉造成零組件廠商外移 產值會到847億、8萬從業人員，光是汽車產業損失就8百多億，行政院880億怎麼估算的？

郭智輝反問，請問引述的資料是從哪裡來的，委員可以跟經濟部直接要，可以具體報告，「新聞的部份我們比較無法評論」。卓榮泰也無奈表示，委員在院內的言論也許可以不負責，但不能不求證。