被美列首波談判名單　林佳龍：美方會用最有效率方式優先進行

▲外交部長林佳龍。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

美國總統川普的「對等關稅」新制日前正式上路，台灣遭課32%高關稅，後續川普宣布暫緩90天執行，府院仍照計劃推出應對方案。總統賴清德今（11日）證實，「台灣現在是美國政府列在第一批談判的名單裡面」，政府會做好準備，確保國家利益。對此，外交部長林佳龍受訪時表示，目前就議題內容、談判窗口都已經有建立，跟美方做很好溝通，他們會用最有效率方式，把台灣列為第一波名單，優先進行這次的談判。

賴清德表示，第一時間就把台灣的對策和計劃送到美國政府，也得到正面的回應。所以大家都有注意到，美國政府已經把75個國家，他的對等關稅原本高低不一，先降至10%，台灣也從32％降至10%，「我也要讓大家知道，台灣現在是美國政府列在第一批談判的名單裡面。」賴清德說，政府會做好準備，跟美國好好談判，確保國家利益，並保護產業未來發展。

行政院長卓榮泰今下午率相關部會閣員赴立院報告，林佳龍會前也接受媒體聯訪，對於賴清德說列為第一波談判，林佳龍回應，跟美方溝通很順暢，也持續安排關稅談判，目前就議題內容、談判窗口都已經有建立。至於最快什麼時候？林僅回應，都在進行中。

至於在野黨憂心談判程序很久，如何加快？林佳龍表示，我方跟美方做很好溝通，他們會用最有效率方式，把台灣列為第一波名單，優先進行這次的談判。媒體追問一個月內有可能嗎？林表示，當然希望90天內一定要完成談判工作，達成台美可以接受的關稅、經貿合作共識。