中國準備進行核彈級報復！傳習近平拍板「拋售美債」　專家曝下場

▲據傳中國計畫展開「核彈級」報復，拋售美國國債達500億美元。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

隨著美中貿易戰再度升級，自從美國宣布對中國商品徵收145%關稅後，中國也宣布對美國商品徵收最高達84%的關稅，並疑似開始拋售美國國債達500億美元，引發全球市場不安。此舉被視為北京對川普政府施壓的強硬反制，雖具有高度風險，但也可能顯示中方將採取更激進經濟手段。

根據美媒CNBC報導，截至2025年1月，中國官方持有美國國債規模為7610億美元，是美國政府債務第二大外國持有國，僅次於日本。不過智庫布魯金斯學會（Brookings Institute）資深研究員布魯克斯（Robin Brooks）估算，若納入透過歐洲託管帳戶隱藏資產，中方實際持有美國國債金額可能接近1兆美元。

近期債券市場動向顯示，中國可能已啟動部分拋售操作，以推高美國借貸成本、對川普政府施加金融壓力。

中國的策略雖可對美國構成短期打擊，但風險也十分顯著。國際金融協會（IIF）首席經濟學家埃斯特旺（Marcello Estevão）指出，一旦北京大規模拋售債券，儘管能直接對美國借貸成本施壓、提高美國政府融資利息支出，且可能動搖金融市場穩定，但卻也有可能導致自身剩餘債券價值下跌，甚至波及中國持有的3兆美元資產，重創中國本身。

凱投宏觀（Capital Economics）首席亞洲經濟學家威廉斯（Mark Williams）認為，中國政府與國有銀行持有的大量美元資產總量約達3兆美元，相當於英國一整年的GDP。他將拋售美國國債的行為比喻成「向坐在對面的對手丟手榴彈」，因為美中金融高度依賴，使得雙方皆難以全身而退。

除了美債，中國也可能透過人民幣大幅貶值進一步反制。地緣風險與戰略實務公司（GRASP）創辦人伊凡諾夫（Philipp Ivanov）指出，若拋售美債與人民幣貶值同步進行，將代表這場貿易衝突進入新階段，成為中國最極端的回應方式，但是目前不太可能發生。

伊凡諾夫強調，「儘管這的確會對美國造成相當大程度的損害，但對中國自身損害可能更大！我認為這是中國的最後手段。拋售美國國債，會讓人民幣大幅貶值，將會是這場貿易競爭的下一階段。」

據悉，北京長期以來已在推動外匯儲備多元化，逐步降低對美元資產的依賴，中國持有的美債佔全球外國投資人比例，已從2011年的28%下降至如今的8.9%。

市場人士警告，若中國大規模公開拋售美國國債，可能引發美債殖利率暴漲，促使美聯儲再度啟動大規模量化寬鬆政策（QE）以穩定市場。類似情況曾發生於2020年3月，當時新興市場央行為捍衛匯率而出售美債，殖利率一週內跳升至1.2%，美聯儲因此購入1.2兆美元債券。

目前的衝突已超越傳統經貿範疇，轉向更為廣泛的地緣政治對抗。伊凡諾夫認為，北京所作決策不再僅是為了經濟利益，而是反映雙方在全球戰略格局中的全面競爭。隨著川普對中政策轉趨強硬，中方反制手段也更加多元。