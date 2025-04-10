昨才拍板4市辦美商品採購會！苗博雅問這1題　蔣萬安尷尬答不出來

▲台北市議員苗博雅。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

面對美國總統川普日前對我國提出32％關稅政策，基北北桃4市市長9日展開實體會議討論對策，會後發表共同聲明，其中提到未來4市將輪流舉辦美國商品採購會等。但社民黨台北市議員苗博雅今（10日）詢問，我國自美國進口最多的商品為何？但只見台北市長蔣萬安遲遲回答不出來，讓苗痛批「你寫的文章，遠多於你實際上做的事」。

蔣萬安10日下午赴市議會進行施政報告及備詢，苗博雅表示，蔣萬安4月3日於臉書發文稱「台北市準備好了」，但有幾個基本問題，第一，川普宣布關稅政策後，藍委羅智強於臉書發文說「台灣32％全球第4名」，這資訊是對的嗎？蔣萬安思考了近5秒後回應，台灣是32％，但應該有很多國家更高。

苗博雅質疑，這麼簡單的問題，蔣萬安卻回答不出來？此時主計處長蘇文樹拿一疊資料上質詢台，並給予蔣萬安看，蔣萬安則說「台灣應該是第9名」。但苗博雅反駁，幕僚拿資料上台卻還可以錯誤，台灣是第23名，「這麼簡單基礎問題，有人拿答案上來給你抄，你還錯！」

▲台北市議員苗博雅表示，蔣萬安要各局處針對美國關稅有對策，但全都是舊方案。（圖／苗博雅辦公室提供，下同）

隨後，苗博雅提到，蔣萬安稱4月1日市政會議要求各局處要有對策，重新檢視未來2年可能的重大發包工程標案，但自己索資後在4月8日得到答案，分別有「依照工程會『公共建設工程經費估算編列手冊』編列預備費跟物調費」、「依『台北市政府工程採購物價指數調整計算規定』」，「請問這2個是新的，還是舊的？」

苗博雅批評，這些都是行之有年既有的規定，完全沒有新東西，蔣萬安臉書發文發太快，根本就沒有東西，卻出來喊說「準備好了」，結果打開發現都是舊的。

蔣萬安回應，產業局、勞動局、財政局、青年局都有具體方案，「中央才只是框一個大餅，沒具體細節，中央連衝擊評估報告都要下週才會出來，經貿談判還是中央職權，而我們這邊都盤點出來政策。」包括地方稅收，確定可緩繳或分期繳款，但自己今天參加行政院院會，中央光是工業部門700億元、農業部門180億元，具體措施都沒有，衝擊評估報告至今也沒有。

苗博雅追問，昨天基北北桃記者會中，說4市要開「美國商品採購會」，要採購什麼商品？蔣萬安說，會跟一些美商一起合作辦商品會，之後會來盤點，因為昨晚才跟4縣市實質討論、共同決定。

苗博雅再問，那蔣萬安知道台灣買美國商品買最多的是什麼嗎？只見蔣萬安與局處首長們持續沈默，讓苗博雅大酸，蔣萬安昨天才開會，結果今天連台灣對美國進口最多的商品都不知道，「你寫的文章，遠遠多過你實際上做的事」。

▼台北市長蔣萬安。（圖／記者李毓康攝）