點名蔣萬安！蔡琴拒唱大巨蛋「要觀眾安全」　蔡詩萍：我會跟好友溝通

▲蔣萬安施政報告及質詢，右為台北市文化局長蔡詩萍。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

歌后蔡琴今（10日）宣布啟動全新巡演，場地為台北國際會議中心、高雄巨蛋，但被問到想不想唱大巨蛋？蔡琴稱「一點都不期待」，還點名台北市長蔣萬安「小巨蛋都這樣，大巨蛋會好到哪裡去？」等。對此，台北市文化局長蔡詩萍稱，「我跟蔡琴是好朋友，我會跟她溝通」。

蔣萬安10日下午赴台北市議會施政報告，民進黨台北市議員洪婉臻提到，蔡琴覺得大巨蛋很危險，蔣萬安怎麼看？這時蔡詩萍走上質詢台，表示「回覆議員，我跟蔡琴是好朋友，我來問她好不好？」

而洪婉臻則說，這應該是體育局長要上台，為什麼是文化局長？蔣萬安則說，因為演唱會屬於非體育賽事活動，所以由文化局來溝通。而蔡詩萍也重申，「我會跟她溝通」。

▲蔡琴2025《不要告別》演唱會記者會。（圖／記者周宸亘攝）

蔡琴10日舉辦演唱會記者會，宣布將於北、高兩地同步啟動全新巡演，但被問到會不會想唱大巨蛋？蔡琴說，「我對人數多少、場地大小跟大家想要的不一樣，一次進來幾萬人，就能少唱幾場，這是什麼工作心態啊？」坦言自己實際看過一圈後，覺得觀眾席太過陡峭，擔心自己的觀眾移動時不安全。

蔡琴也直接點名蔣萬安，「市長聽了可能會不開心，但小巨蛋都這樣，大巨蛋會好到哪裡去？那個場地一看就不是唱歌的地方，（香港）紅勘在那裡，我們不會參考嗎？」並提及紅勘中間有主舞台，「我們的蛋黃在蛋的邊邊，我是專業的，每到百老匯都要去看戲，沒有一個場地是這樣做的。」更霸氣表示「我情願多唱幾場，我要我的觀眾舒服安全」。

▼蔣萬安施政報告及質詢。（圖／記者李毓康攝）